Минспорт: болельщики смогут приехать на Олимпиаду-2018 с флагами РФ

Болельщики смогут поддержать на трибунах российским флагом спортсменов РФ, которые примут решение выступать на зимней Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году под нейтральным флагом.
Болельщики из РФ смогут развернуть на трибунах Олимпиады в Пхёнчхане флаги России, сообщила замминистра спорта РФ Наталья Паршикова. Она отметила, что санкции МОК, которые были применены к российской сборной, не распространяются на болельщиков.
Наталья Паршикова, замминистра спорта РФ: «Читайте внимательно решение МОК, все санкции и ограничения там даны, если увидите, то по отношению к болельщикам там ничего нет».
Напомним, накануне Международный олимпийский комитет принял решение о временной дисквалификации Олимпийского комитета России. Отдельные российские спортсмены могут выступать на Играх-2018 под олимпийским флагом. На их олимпийской форме будет не российский, а олимпийский флаг, на всех церемониях российский гимн также будет заменен на олимпийский.
Российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут. От посещений Олимпиад пожизненно отстранен вице-премьер РФ Виталий Мутко. Под санкции попали бывший глава оргкомитета Игр в Сочи Дмитрий Чернышенко и глава ОКР Александр Жуков. Олимпийский комитет России должен будет возместить 15 млн долларов, потраченных МОК на расследования в отношении российских спортсменов.
Решение принималось на основе представленных сегодня докладов двух спецкомиссий МОК: под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб, взятых у российских спортсменов во время зимней Олимпиады в Сочи, и комиссии под руководством Самуэля Шмидта, которая пыталась обнаружить доказательства якобы существования в РФ господдержки системы допинга.
Наталья Паршикова, замминистра спорта РФ: «Читайте внимательно решение МОК, все санкции и ограничения там даны, если увидите, то по отношению к болельщикам там ничего нет».
Напомним, накануне Международный олимпийский комитет принял решение о временной дисквалификации Олимпийского комитета России. Отдельные российские спортсмены могут выступать на Играх-2018 под олимпийским флагом. На их олимпийской форме будет не российский, а олимпийский флаг, на всех церемониях российский гимн также будет заменен на олимпийский.
Российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут. От посещений Олимпиад пожизненно отстранен вице-премьер РФ Виталий Мутко. Под санкции попали бывший глава оргкомитета Игр в Сочи Дмитрий Чернышенко и глава ОКР Александр Жуков. Олимпийский комитет России должен будет возместить 15 млн долларов, потраченных МОК на расследования в отношении российских спортсменов.
Решение принималось на основе представленных сегодня докладов двух спецкомиссий МОК: под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб, взятых у российских спортсменов во время зимней Олимпиады в Сочи, и комиссии под руководством Самуэля Шмидта, которая пыталась обнаружить доказательства якобы существования в РФ господдержки системы допинга.
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