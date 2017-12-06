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    Сторонники Саакашвили в центре Киева готовятся к отражению штурма

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    • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich
    Сторонники Саакашвили в центре Киева готовятся к отражению штурма

    Сторонники Саакашвили в центре Киева готовятся к отражению штурма

    Сторонники Саакашвили в центре Киева готовятся к отражению штурма
  • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich

    • Сторонники лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили в палаточном лагере возле здания Верховной рады после неудачной попытки сотрудников правоохранительных органов задержать экс- губернатора Одесской области начали возводить дополнительные баррикады и готовятся к отражению возможного штурма.

    Сторонники Саакашвили вооружаются палками, арматурой и огнетушителями. Активисты также возводят заграждения из автомобильных шин и брусчатки.

    Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии демонстрантов. Видно, что многие одеты в камуфлированную форму и имеют противогазы.

    По предварительным данным активных бойцов, которые готовятся отразить штурм, около 50 человек. Один из командующих — народный депутат от партии «Самопомощь» Семён Семёнченко. «Они нас боятся больше, держим оборону и не отходим», — приводит его слова портал «Страна».

    Этим утром в Мариинском парке была предпринята попытка штурма палаточного городка: правоохранители пытались задержать Саакашвили, но ошиблись палаткой. В операции участвовало около 100 спецназовцев. Протестующие оказали им сопротивление, в ответ полиция применила слезоточивый газ, но отступила.

    Власти Украины возбудили против Михаила Саакашвили уже три уголовных дела по статьям «Покушение на преступление», «Совершение преступления группой лиц» и «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».

    смотретьМихаилу Саакашвили дали 24 часа, чтобы явиться на допрос
    Михаилу Саакашвили дали 24 часа, чтобы явиться на допрос
    Напомним, накануне в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск по обвинению в «подготовке госпереворота». Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома и пригрозил, что броситься вниз.

    Позднее сотрудникам прокуратуры и СБУ удалось задержать Саакашвили. Но сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину, пробили колеса и разбили стекло, а затем силой освободили Саакашвили. После этого активисты устроили митинг у стен Рады. Отметим, что сам политик все обвинения отрицает.

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