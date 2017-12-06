Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск

Генпрокуратура Украины объявила Михаила Саакашвили в розыск по делу, возбужденному по трем статьям.
Как сообщила пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган, розыск экс-губернатора Одесской области поручен оперативным подразделениям нацполиции и СБУ.
Политику грозит ответственность по статьям «Покушение на преступление», «Совершение преступления группой лиц» и «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности», передает ТАСС.
Напомним, накануне в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск по обвинению в «подготовке госпереворота». Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома и пригрозил, что броситься вниз.
Позднее сотрудникам прокуратуры и СБУ удалось задержать Саакашвили. Но сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину, пробили колеса и разбили стекло, а затем силой освободили Саакашвили. После этого активисты устроили митинг у стен Рады. Отметим, что сам политик все обвинения отрицает.
Политику грозит ответственность по статьям «Покушение на преступление», «Совершение преступления группой лиц» и «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности», передает ТАСС.
Напомним, накануне в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск по обвинению в «подготовке госпереворота». Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома и пригрозил, что броситься вниз.
Позднее сотрудникам прокуратуры и СБУ удалось задержать Саакашвили. Но сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину, пробили колеса и разбили стекло, а затем силой освободили Саакашвили. После этого активисты устроили митинг у стен Рады. Отметим, что сам политик все обвинения отрицает.
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