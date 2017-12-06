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    Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск

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    • Фото: РИА Новости
    Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск

    Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск

    Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск
  • Фото: РИА Новости

    • Генпрокуратура Украины объявила Михаила Саакашвили в розыск по делу, возбужденному по трем статьям.

    Как сообщила пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган, розыск экс-губернатора Одесской области поручен оперативным подразделениям нацполиции и СБУ.

    Политику грозит ответственность по статьям «Покушение на преступление», «Совершение преступления группой лиц» и «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности», передает ТАСС.

    смотретьМихаилу Саакашвили дали 24 часа, чтобы явиться на допрос
    Михаилу Саакашвили дали 24 часа, чтобы явиться на допрос
    Напомним, накануне в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск по обвинению в «подготовке госпереворота». Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома и пригрозил, что броситься вниз.

    Позднее сотрудникам прокуратуры и СБУ удалось задержать Саакашвили. Но сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину, пробили колеса и разбили стекло, а затем силой освободили Саакашвили. После этого активисты устроили митинг у стен Рады. Отметим, что сам политик все обвинения отрицает.

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