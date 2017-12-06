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    Саакашвили сообщил о нападении полиции на палаточный лагерь возле Рады. Порошенко, СМИ, Саакашвили, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСаакашвили сообщил о нападении полиции на палаточный лагерь возле Рады

    Саакашвили сообщил о нападении полиции на палаточный лагерь возле Рады

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    • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com
    Саакашвили сообщил о нападении полиции на палаточный лагерь возле Рады

    Саакашвили сообщил о нападении полиции на палаточный лагерь возле Рады

    Саакашвили сообщил о нападении полиции на палаточный лагерь возле Рады
    • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com

      • Михаил Саакашвили заявил, что люди в черной форме напали на палаточный городок, который политик и его сторонники развернули в правительственном квартале Киева.

      Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook. По словам экс-губернатора Одесской области, на лагерь напали около шести утра.

      Михаил Саакашвили: «Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей».

      В результате несколько человек получили ранения. Демонстранты обвинили в произошедшем силовиков. В свою очередь в управлении киевской полиции заявили, что полицейские и сотрудники СБУ по поручению Госпрокуратуры проводили мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили, и столкнулись с сопротивлением активистов. В результате под Верховной радой усилены наряды.

      По мнению Саакашвили, произошедшее — провокация со стороны президента Украины Петра Порошенко.

      Михаил Саакашвили: «Я обращаюсь к Порошенко: зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция!» — заявил политик.

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      Напомним, накануне утром в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск по обвинению в «подготовке госпереворота». Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже оппозиционера задержали, посадили в машину и попытались увезти.

      Сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину, пробили колеса и разбили лобовое стекло. Затем силой освободили Саакашвили из микроавтобуса, при этом оппозиционер вышел оттуда уже с расстегнутыми наручниками. После этого активисты устроили митинг у стен Рады.

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