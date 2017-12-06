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    Океанографическое судно «Янтарь» подключилось к поискам пропавшей подлодки. Аргентина, корабли и суда, коррупция, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОкеанографическое судно «Янтарь» подключилось к поискам пропавшей подлодки

    Океанографическое судно «Янтарь» подключилось к поискам пропавшей подлодки

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    Океанографическое судно «Янтарь» подключилось к поискам пропавшей подлодки

    Океанографическое судно «Янтарь» подключилось к поискам пропавшей подлодки

    Океанографическое судно «Янтарь» подключилось к поискам пропавшей подлодки

      Океанографическое судно ВМФ России «Янтарь» прибыло в район поисков аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан». Спуски телеуправляемых аппаратов пока приостановлены из-за непогоды.

      Сегодня океанографическое судно «Янтарь» начинает исследовать район, где были зафиксированы гидроакустические аномалии. «Янтарь» оснащен самыми современными глубоководными подводными аппаратами. Они позволяют производить поисковые работы на больших глубинах.

      Напомним, аргентинская дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» исчезла 15 ноября в южной части Атлантического океана. В поисковой операции участвуют 13 государств, в том числе и Россия. Однако пропавшую подлодку так и не нашли.

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