Океанографическое судно «Янтарь» подключилось к поискам пропавшей подлодки

Океанографическое судно ВМФ России «Янтарь» прибыло в район поисков аргентинской подводной лодки
«Сан-Хуан». Спуски телеуправляемых аппаратов пока приостановлены из-за непогоды.
Сегодня океанографическое судно «Янтарь» начинает исследовать район, где были зафиксированы гидроакустические аномалии. «Янтарь» оснащен самыми современными глубоководными подводными аппаратами. Они позволяют производить поисковые работы на больших глубинах.
Напомним, аргентинская дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» исчезла 15 ноября в южной части Атлантического океана. В поисковой операции участвуют 13 государств, в том числе и Россия. Однако пропавшую подлодку так и не нашли.
Напомним, аргентинская дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» исчезла 15 ноября в южной части Атлантического океана. В поисковой операции участвуют 13 государств, в том числе и Россия. Однако пропавшую подлодку так и не нашли.
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