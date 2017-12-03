Обнаружены два района возможного нахождения аргентинской подлодки

Специалисты обследуют два района, где может находиться подлодка San Juan, пропавшая 15 ноября.
По словам представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби, поиски осложняются плохими погодными условиями. В данный момент специалисты изучают два района «на глубине 700 и 950 метров», сообщает РИА Новости.
Подлодка San Juan перестала выходить на связь 15 ноября. На борту находились более 40 человек. Журналистам удалось узнать содержание последнего сообщения, отправленного с субмарины. Экипаж подал сигнал о пожаре из-за повреждения аккумуляторных батарей.
Ранее официальный представитель ВМС Аргентины сообщил, что власти прекращают спасательную операцию моряков, которые находились на подлодке. В военном ведомстве пояснили, что надежды найти людей живыми практически нет. Операция продлилась вдвое дольше срока, положенного по инструкции.
Подлодка San Juan перестала выходить на связь 15 ноября. На борту находились более 40 человек. Журналистам удалось узнать содержание последнего сообщения, отправленного с субмарины. Экипаж подал сигнал о пожаре из-за повреждения аккумуляторных батарей.
Ранее официальный представитель ВМС Аргентины сообщил, что власти прекращают спасательную операцию моряков, которые находились на подлодке. В военном ведомстве пояснили, что надежды найти людей живыми практически нет. Операция продлилась вдвое дольше срока, положенного по инструкции.
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