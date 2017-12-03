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    Обнаружены два района возможного нахождения аргентинской подлодки

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    Обнаружены два района возможного нахождения аргентинской подлодки

    Обнаружены два района возможного нахождения аргентинской подлодки

    Обнаружены два района возможного нахождения аргентинской подлодки
  • Фото: Reuters © 2017

    • Специалисты обследуют два района, где может находиться подлодка San Juan, пропавшая 15 ноября.

    По словам представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби, поиски осложняются плохими погодными условиями. В данный момент специалисты изучают два района «на глубине 700 и 950 метров», сообщает РИА Новости.

    Подлодка San Juan перестала выходить на связь 15 ноября. На борту находились более 40 человек. Журналистам удалось узнать содержание последнего сообщения, отправленного с субмарины. Экипаж подал сигнал о пожаре из-за повреждения аккумуляторных батарей.

    смотретьАргентина прекращает операцию по спасению экипажа пропавшей подлодки «Сан-Хуан»
    Аргентина прекращает операцию по спасению экипажа пропавшей подлодки «Сан-Хуан»
    Ранее официальный представитель ВМС Аргентины сообщил, что власти прекращают спасательную операцию моряков, которые находились на подлодке. В военном ведомстве пояснили, что надежды найти людей живыми практически нет. Операция продлилась вдвое дольше срока, положенного по инструкции.

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