Жуков: иностранные спортсмены легально принимают допинг

Глава Олимпийского комитета России назвал решение МОК «личной трагедией для многих спортсменов».
Олимпийское движение не должно становиться инструментом политического давления, считает глава ОКР Александр Жуков. После заседания исполкома МОК в Лозанне председатель Олимпийского комитета РФ заявил, что решение МОК станет личной трагедией для многих спортсменов. По его словам, в то время как сотни иностранцев легально принимают допинг, российские атлеты «без вины выброшены на обочину».
Александр Жуков, председатель Олимпийского комитета РФ: «Мы имеем дело с трагедиями конкретных людей, которые мечтали связать свою жизнь и карьеру со спортом, с олимпизмом, а в итоге оказались выброшены безо всякой вины на обочину, где их имя теперь ассоциируется с обманом. И что они должны чувствовать, будучи наказанными без каких-либо доказательств их вины, когда будут вынуждены наблюдать по телевизору за соревнованиями, в которых участвуют их иностранные коллеги, легально принимающие допинговые препараты по многочисленным терапевтическим разрешениям? Ничего, кроме обиды и разочарования».
Впрочем, шанс, что российский флаг все-таки появится на Играх, остается, заявил Жуков.
Александр Жуков: «Это ограничение распространяется только до последнего дня Олимпиады. Предполагается, что в последний день Олимпиады все временные отстранения ОКР будут сняты, тогда в последний день российские спортсмены смогут пройти уже под российским флагом, вместе со спортсменами остального мира».
На фоне решения МОК российские телеканалы могут отказаться от трансляции зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Подробности — в материале.
Александр Жуков, председатель Олимпийского комитета РФ: «Мы имеем дело с трагедиями конкретных людей, которые мечтали связать свою жизнь и карьеру со спортом, с олимпизмом, а в итоге оказались выброшены безо всякой вины на обочину, где их имя теперь ассоциируется с обманом. И что они должны чувствовать, будучи наказанными без каких-либо доказательств их вины, когда будут вынуждены наблюдать по телевизору за соревнованиями, в которых участвуют их иностранные коллеги, легально принимающие допинговые препараты по многочисленным терапевтическим разрешениям? Ничего, кроме обиды и разочарования».
Впрочем, шанс, что российский флаг все-таки появится на Играх, остается, заявил Жуков.
Александр Жуков: «Это ограничение распространяется только до последнего дня Олимпиады. Предполагается, что в последний день Олимпиады все временные отстранения ОКР будут сняты, тогда в последний день российские спортсмены смогут пройти уже под российским флагом, вместе со спортсменами остального мира».
На фоне решения МОК российские телеканалы могут отказаться от трансляции зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Подробности — в материале.
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