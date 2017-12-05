Верховный суд Испании отозвал ордер на арест экс-главы Каталонии

Верховный суд Испании снял международный ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.
Верховный суд Испании отозвал европейский ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Решение опубликовано на официальном сайте Верховного суда.
Из решения Верховного суда Испании: «Судья Пабло Льярена принял решение снять европейский ордер на арест бывшего главы правительства (Каталонии) Пучдемона».
Сообщается также, что отозван ордер на арест еще четверых бывших членов правительства, которые также находятся в Бельгии. Решение было направлено бельгийским властям, которые до сих пор рассматривали вопрос об экстрадиции политиков.
Суд отметил, что Пучдемон и члены его правительства «показали свое намерение вернуться в Испанию». Напомним, в конце ноября Пучдемон из Брюгге дал старт своей избирательной кампании. Досрочные выборы главы Каталонии назначены на 21 декабря.
Напомним, ордер на арест политиков был выдан 3 ноября. Пучдемона и бывших министров Каталонии обвинили в подготовке восстания, мятеже и неподчинении властям после принятия резолюции о независимости Каталонии.
Из решения Верховного суда Испании: «Судья Пабло Льярена принял решение снять европейский ордер на арест бывшего главы правительства (Каталонии) Пучдемона».
Сообщается также, что отозван ордер на арест еще четверых бывших членов правительства, которые также находятся в Бельгии. Решение было направлено бельгийским властям, которые до сих пор рассматривали вопрос об экстрадиции политиков.
Суд отметил, что Пучдемон и члены его правительства «показали свое намерение вернуться в Испанию». Напомним, в конце ноября Пучдемон из Брюгге дал старт своей избирательной кампании. Досрочные выборы главы Каталонии назначены на 21 декабря.
Напомним, ордер на арест политиков был выдан 3 ноября. Пучдемона и бывших министров Каталонии обвинили в подготовке восстания, мятеже и неподчинении властям после принятия резолюции о независимости Каталонии.
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