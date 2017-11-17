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    Вопрос об экстрадиции Карлеса Пучдемона решится в суде Брюсселя. Бельгия, Брюссель, Испания, Каталония, СМИ, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВопрос об экстрадиции Карлеса Пучдемона решится в суде Брюсселя

    Вопрос об экстрадиции Карлеса Пучдемона решится в суде Брюсселя

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    Вопрос об экстрадиции Карлеса Пучдемона решится в суде Брюсселя

    Вопрос об экстрадиции Карлеса Пучдемона решится в суде Брюсселя

    Вопрос об экстрадиции Карлеса Пучдемона решится в суде Брюсселя

      Сегодня суд Брюсселя рассмотрит вопрос об экстрадиции Карлеса Пучдемона. Заседание пройдет в закрытом режиме.

      Адвокаты бывшего каталонского лидера уверены, что Бельгия откажется выдать беглого политика испанским властям, но даже если это произойдет, у Пучдемона будет 15 дней на обжалование решения.

      Мадрид выдал ордер на арест экс-главы Каталонии в начале ноября. Его обвиняют в мятеже, неподчинении властям и растрате государственных средств. В общей сложности по всем статьям политику грозит до 50 лет тюрьмы. Испанские власти уже пообещали в случае обвинительного приговора предоставить Пучдемону одиночную камеру.

      Экс-лидер Каталонии и другие находящиеся в Бельгии бывшие члены женералитета утром 5 ноября добровольно явились в полицейский участок в Брюсселе, а вечером того же дня судья решил освободить их на время рассмотрения запроса об экстрадиции в Испанию. При этом политикам запрещено покидать территорию Бельгии, они должны сообщить властям этой страны свой временный адрес, сотрудничать со следствием и приходить по первому вызову правоохранителей.

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