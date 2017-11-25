Пучдемон из Бельгии объявил о начале своей избирательной кампании

Бывший глава правительства Каталонии объявил старт своей избирательной кампании, оставаясь на территории Бельгии.
Объявление о выдвижении своей кандидатуры на региональные выборы в Каталонии, которые назначены на 21 декабря, Карлес Пучдемон сделал в отеле на окраине бельгийского города Брюгге.
Как заявил политик, нашедший временное убежище на территории Бельгии, региональные выборы в Каталонии позволят «ратифицировать волю» ее жителей о независимом государстве, которую они выразили на референдуме 1 октября.
Карлес Пучдемон: «Мы, каталонцы, показали миру, что обладаем способностями и волей стать независимым государством. И мы должны это ратифицировать 21-го числа».
При этом он раскритиковал отсутствие единства между партиями, выступающими за независимость Каталонии, передает «Интерфакс».
Карлес Пучдемон: «Это момент Каталонии, а не политических партий».
Тем временем в Бельгии рассматривается запрос Испании об экстрадиции бывшего главы Каталонии. Если Брюссель согласится на требование Мадрида, то у Пучдемона будет 15 дней на обжалование этого решения.
Как заявил политик, нашедший временное убежище на территории Бельгии, региональные выборы в Каталонии позволят «ратифицировать волю» ее жителей о независимом государстве, которую они выразили на референдуме 1 октября.
Карлес Пучдемон: «Мы, каталонцы, показали миру, что обладаем способностями и волей стать независимым государством. И мы должны это ратифицировать 21-го числа».
При этом он раскритиковал отсутствие единства между партиями, выступающими за независимость Каталонии, передает «Интерфакс».
Карлес Пучдемон: «Это момент Каталонии, а не политических партий».
Тем временем в Бельгии рассматривается запрос Испании об экстрадиции бывшего главы Каталонии. Если Брюссель согласится на требование Мадрида, то у Пучдемона будет 15 дней на обжалование этого решения.
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