Суд оставил в силе домашний арест Серебренникова

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 января.
Мосгорсуд в понедельник признал законным продление домашнего ареста Кириллу Серебренникову до 19 января. Суд сегодня рассматривал жалобы на меры пресечения, избранные фигурантам дела «Седьмой студии», передает РИА Новости.
Судья: «Решение Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения».
Ранее в понедельник защита Серебренникова объявила о готовности внести за него 68 млн рублей в качестве залога. Защита экс-директора «Гоголь-центра» и бывшего продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского также попросила суд отпустить его под залог в размере 10 млн рублей. Эта просьба также была отклонена.
Серебренников, Малобродский, а также экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа». Еще одна фигурантка дела, продюсер «Гоголь-центра» Екатерина Воронова, сейчас за границей. Решается вопрос об объявлении ее в международный розыск.
Судья: «Решение Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения».
Ранее в понедельник защита Серебренникова объявила о готовности внести за него 68 млн рублей в качестве залога. Защита экс-директора «Гоголь-центра» и бывшего продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского также попросила суд отпустить его под залог в размере 10 млн рублей. Эта просьба также была отклонена.
Серебренников, Малобродский, а также экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа». Еще одна фигурантка дела, продюсер «Гоголь-центра» Екатерина Воронова, сейчас за границей. Решается вопрос об объявлении ее в международный розыск.
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