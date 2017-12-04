Чужое лицо
ТВ-Эфир
Чужое лицо
    •  

    Суд оставил в силе домашний арест Серебренникова

    комментировать
    • Фото: Геодакян Артем / ТАСС
    Суд оставил в силе домашний арест Серебренникова

    Суд оставил в силе домашний арест Серебренникова

    Суд оставил в силе домашний арест Серебренникова
  • Фото: Геодакян Артем / ТАСС

    • Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 января.

    Мосгорсуд в понедельник признал законным продление домашнего ареста Кириллу Серебренникову до 19 января. Суд сегодня рассматривал жалобы на меры пресечения, избранные фигурантам дела «Седьмой студии», передает РИА Новости.

    Судья: «Решение Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения».

    Ранее в понедельник защита Серебренникова объявила о готовности внести за него 68 млн рублей в качестве залога. Защита экс-директора «Гоголь-центра» и бывшего продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского также попросила суд отпустить его под залог в размере 10 млн рублей. Эта просьба также была отклонена.

    Серебренников, Малобродский, а также экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа». Еще одна фигурантка дела, продюсер «Гоголь-центра» Екатерина Воронова, сейчас за границей. Решается вопрос об объявлении ее в международный розыск.

    Новости по теме

    Дело Кирилла Серебренникова

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru