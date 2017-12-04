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    Защита Серебренникова готова внести за него 68 млн рублей залога

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    • Фото: Геодакян Артем / ТАСС
    Защита Серебренникова готова внести за него 68 млн рублей залога

    Защита Серебренникова готова внести за него 68 млн рублей залога

    Защита Серебренникова готова внести за него 68 млн рублей залога
  • Фото: Геодакян Артем / ТАСС

    • Защита режиссера Кирилла Серебренникова заявила о готовности внести за него залог в размере 68 млн рублей. Залог равняется сумме, в хищении которой обвиняют режиссера.

    Защита режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в крупном хищении бюджетных средств, готова внести за него 68 млн рублей в качестве залога. Об этом в понедельник на заседании суда заявил адвокат режиссера Дмитрий Харитонов, передает ТАСС. Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы на меры пресечения, избранные всем фигурантам дела «Седьмой студии».

    Дмитрий Харитонов, адвокат: «Мы готовы внести залог в размере 68 млн рублей за Серебренникова».

    Ранее в понедельник защита экс-директора «Гоголь-центра» и бывшего продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского попросила суд отпустить его под залог в размере 10 млн рублей. Малобродский находится под арестом до 19 января. Он обещал дать «правдивые и честные показания» в случае смягчения ему меры пресечения.

    Серебренников, Малобродский, а также экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа». Серебренников находится под домашним арестом до 19 января. Еще одна фигурантка дела, продюсер «Гоголь-центра» Екатерина Воронова, сейчас за границей. Решается вопрос об объявлении ее в международный розыск.


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