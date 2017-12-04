Защита Серебренникова готова внести за него 68 млн рублей залога

Защита режиссера Кирилла Серебренникова заявила о готовности внести за него залог в размере 68 млн рублей. Залог равняется сумме, в хищении которой обвиняют режиссера.
Защита режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в крупном хищении бюджетных средств, готова внести за него 68 млн рублей в качестве залога. Об этом в понедельник на заседании суда заявил адвокат режиссера Дмитрий Харитонов, передает ТАСС. Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы на меры пресечения, избранные всем фигурантам дела «Седьмой студии».
Дмитрий Харитонов, адвокат: «Мы готовы внести залог в размере 68 млн рублей за Серебренникова».
Ранее в понедельник защита экс-директора «Гоголь-центра» и бывшего продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского попросила суд отпустить его под залог в размере 10 млн рублей. Малобродский находится под арестом до 19 января. Он обещал дать «правдивые и честные показания» в случае смягчения ему меры пресечения.
Серебренников, Малобродский, а также экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа». Серебренников находится под домашним арестом до 19 января. Еще одна фигурантка дела, продюсер «Гоголь-центра» Екатерина Воронова, сейчас за границей. Решается вопрос об объявлении ее в международный розыск.
Дмитрий Харитонов, адвокат: «Мы готовы внести залог в размере 68 млн рублей за Серебренникова».
Ранее в понедельник защита экс-директора «Гоголь-центра» и бывшего продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского попросила суд отпустить его под залог в размере 10 млн рублей. Малобродский находится под арестом до 19 января. Он обещал дать «правдивые и честные показания» в случае смягчения ему меры пресечения.
Серебренников, Малобродский, а также экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа». Серебренников находится под домашним арестом до 19 января. Еще одна фигурантка дела, продюсер «Гоголь-центра» Екатерина Воронова, сейчас за границей. Решается вопрос об объявлении ее в международный розыск.
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