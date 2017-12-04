Захарова: Россия готовит «сюрприз» для десятка американских СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, сколько американских СМИ попадут под запрет на доступ в Госдуму.
По словам Захаровой, доступ в Госдуму может быть закрыт как минимум для десяти из 23 американских СМИ в России. Какие именно издания попадут в этот список, Захарова не уточнила.
Мария Захарова: «На уровне исполнительной власти, речь может идти как минимум о девяти-десяти СМИ США. А какие именно — пусть будет сюрпризом».
При этом представитель МИД пояснила, что ведомство не собирается лишать представителей этих СМИ аккредитации на работу в России.
Мария Захарова: «Хотела бы особо подчеркнуть, что мы ни в коем случае не лишаем МИДовской аккредитации представителей американских СМИ, о которых сейчас идет речь. Они могут спокойно и беспрепятственно продолжать осуществление журналистской деятельности на территории РФ».
Кроме того, добавила Захарова, запрет на проход в Госдуму не коснется журналистов других государств, если эти государства в свою очередь не применяют какие-либо ограничительные меры воздействия на российские СМИ.
Напомним, на прошлой неделе телеканал RT был лишен аккредитации в конгрессе США. В ответ в российской Госдуме предложили принять постановление, запрещающее посещать ее заседания представителям всех американских СМИ.
Владимир Путин 25 ноября подписал закон о статусе иноагентов для СМИ. Согласно этому документу, иностранными агентами признаются СМИ, которые получают финансирование от иностранных государств или организаций. Уведомления о регистрации в качестве иноагента, в частности, получили «Радио Свобода», «Голос Америки» и их совместный проект «Настоящее время». Это решение стало ответом на действия американских властей, которые внесли компанию T&R Productions LLC, обслуживающую RT America, в список иноагентов.
Мария Захарова: «На уровне исполнительной власти, речь может идти как минимум о девяти-десяти СМИ США. А какие именно — пусть будет сюрпризом».
При этом представитель МИД пояснила, что ведомство не собирается лишать представителей этих СМИ аккредитации на работу в России.
Мария Захарова: «Хотела бы особо подчеркнуть, что мы ни в коем случае не лишаем МИДовской аккредитации представителей американских СМИ, о которых сейчас идет речь. Они могут спокойно и беспрепятственно продолжать осуществление журналистской деятельности на территории РФ».
Кроме того, добавила Захарова, запрет на проход в Госдуму не коснется журналистов других государств, если эти государства в свою очередь не применяют какие-либо ограничительные меры воздействия на российские СМИ.
Напомним, на прошлой неделе телеканал RT был лишен аккредитации в конгрессе США. В ответ в российской Госдуме предложили принять постановление, запрещающее посещать ее заседания представителям всех американских СМИ.
Владимир Путин 25 ноября подписал закон о статусе иноагентов для СМИ. Согласно этому документу, иностранными агентами признаются СМИ, которые получают финансирование от иностранных государств или организаций. Уведомления о регистрации в качестве иноагента, в частности, получили «Радио Свобода», «Голос Америки» и их совместный проект «Настоящее время». Это решение стало ответом на действия американских властей, которые внесли компанию T&R Productions LLC, обслуживающую RT America, в список иноагентов.
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