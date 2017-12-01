Журналистам американских СМИ запретят посещать Госдуму

Государственная дума примет постановление, запрещающее посещать ее заседания представителям всех американских СМИ.
Запрет для журналистов американских СМИ на посещение нижней палаты парламента станет ответной мерой на отзыв допуска в конгресс США для российских СМИ, объявленных иноагентами в Соединенных Штатах. С таким заявлением выступила глава комитета Госдумы по регламенту и контролю Ольга Савастьянова. Она добавила, что ограничение для американских СМИ будет рассмотрено на следующей неделе, передает «Интерфакс».
Ольга Савастьянова: «Нашим комитетом планируется провести внеочередное заседание, на нем мы будем рассматривать проект постановления, который будет внесен на совет Госдумы во вторник и дальше на пленарное заседание в среду. Это запрет на посещение Госдумы журналистов, представляющих все американские СМИ».
Кроме того, Госдума рекомендует региональным заксобраниям ввести аналогичный запрет и закрыть доступ на свои заседания для всех американских СМИ.
Ольга Савастьянова: «Мы также своим решением хотим обратиться к нашим законодательным органам субъектов РФ с тем, чтобы они в соответствии со своими полномочиями приняли аналогичное решение».
Ранее стало известно, что от репортеров RT потребовали вернуть пропуска в здание конгресса США. Им отказали в аккредитации из-за того, что канал RT был внесен в список иноагентов в США.
В ОБСЕ раскритиковали это решение Вашингтона, подчеркнув, что оно оказывает прямое влияние на свободу СМИ.
Ольга Савастьянова: «Нашим комитетом планируется провести внеочередное заседание, на нем мы будем рассматривать проект постановления, который будет внесен на совет Госдумы во вторник и дальше на пленарное заседание в среду. Это запрет на посещение Госдумы журналистов, представляющих все американские СМИ».
Кроме того, Госдума рекомендует региональным заксобраниям ввести аналогичный запрет и закрыть доступ на свои заседания для всех американских СМИ.
Ольга Савастьянова: «Мы также своим решением хотим обратиться к нашим законодательным органам субъектов РФ с тем, чтобы они в соответствии со своими полномочиями приняли аналогичное решение».
Ранее стало известно, что от репортеров RT потребовали вернуть пропуска в здание конгресса США. Им отказали в аккредитации из-за того, что канал RT был внесен в список иноагентов в США.
В ОБСЕ раскритиковали это решение Вашингтона, подчеркнув, что оно оказывает прямое влияние на свободу СМИ.
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