Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    Журналистам американских СМИ запретят посещать Госдуму. Госдума, журналистика, СМИ, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖурналистам американских СМИ запретят посещать Госдуму

    Журналистам американских СМИ запретят посещать Госдуму

    9 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Владимир Федоренко
    Журналистам американских СМИ запретят посещать Госдуму

    Журналистам американских СМИ запретят посещать Госдуму

    Журналистам американских СМИ запретят посещать Госдуму
    • Фото: РИА Новости, Владимир Федоренко

      • Государственная дума примет постановление, запрещающее посещать ее заседания представителям всех американских СМИ.

      Запрет для журналистов американских СМИ на посещение нижней палаты парламента станет ответной мерой на отзыв допуска в конгресс США для российских СМИ, объявленных иноагентами в Соединенных Штатах. С таким заявлением выступила глава комитета Госдумы по регламенту и контролю Ольга Савастьянова. Она добавила, что ограничение для американских СМИ будет рассмотрено на следующей неделе, передает «Интерфакс».

      Ольга Савастьянова: «Нашим комитетом планируется провести внеочередное заседание, на нем мы будем рассматривать проект постановления, который будет внесен на совет Госдумы во вторник и дальше на пленарное заседание в среду. Это запрет на посещение Госдумы журналистов, представляющих все американские СМИ».

      Кроме того, Госдума рекомендует региональным заксобраниям ввести аналогичный запрет и закрыть доступ на свои заседания для всех американских СМИ.

      Ольга Савастьянова: «Мы также своим решением хотим обратиться к нашим законодательным органам субъектов РФ с тем, чтобы они в соответствии со своими полномочиями приняли аналогичное решение».

      Ранее стало известно, что от репортеров RT потребовали вернуть пропуска в здание конгресса США. Им отказали в аккредитации из-за того, что канал RT был внесен в список иноагентов в США.

      смотретьВ ОБСЕ отреагировали на лишение RT аккредитации в конгрессе США
      В ОБСЕ отреагировали на лишение RT аккредитации в конгрессе США
      В ОБСЕ раскритиковали это решение Вашингтона, подчеркнув, что оно оказывает прямое влияние на свободу СМИ.

      Новости по теме

      Санкции против РФ и ответные меры

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru