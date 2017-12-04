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    Кобзон рассказал о болезни Табакова и Гафта. Москва, больницы, знаменитости, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКобзон рассказал о болезни Табакова и Гафта

    Кобзон рассказал о болезни Табакова и Гафта

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков
    Кобзон рассказал о болезни Табакова и Гафта

    Кобзон рассказал о болезни Табакова и Гафта

    Кобзон рассказал о болезни Табакова и Гафта
    • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков

      • Иосиф Кобзон пожелал здоровья 82-летнему Олегу Табакову, который уже несколько дней находится в больнице. А также сообщил о болезни Валентина Гафта.

      Иосиф Кобзон сообщил, что знаменитый артист Валентин Гафт тяжело болен. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде», отвечая на вопрос о самочувствии находящегося сейчас в реанимации Олега Табакова.

      Иосиф Кобзон: «Валя Гафт и Олег Табаков серьезно больны, и мне хочется и им, и всем, кто подвержен болезни, пожелать скорейшего выздоровления».

      Рассказать более подробно о том, чем болен Гафт, Кобзон отказался.

      Напомним, что художественный руководитель «Табакерки» Олег Табаков неделю назад был госпитализирован с воспалением легких в Первую градскую больницу Москвы. На днях ему установили специальную трубку, которая помогает дышать при отеке легких. После этого врачи отмечали, что состояние знаменитого актера и режиссера остается тяжелым, но в лечении наблюдается положительная динамика.

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