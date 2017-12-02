Врачи сообщили о состоянии здоровья Олега Табакова

Состояние советского и российского актера и режиссера театра и кино остается тяжелым, но в лечении Олега Табакова наблюдается положительная динамика.
О состоянии народного артиста СССР рассказал медицинский источник «Интерфакса».
Источник: «Состояние Олега Табакова стабильное, но тяжелое, однако мы фиксируем некоторую положительную динамику».
По его словам, художественный руководитель МХТ им. Чехова и театра «Табакерка» находится в сознании. Олега Табакова «навещают родственники», в частности, вчера его посещал сын Антон.
Ранее стало известно, что у знаменитого артиста и режиссера диагностировано воспаление легких. О том, что Олег Табаков был доставлен в реанимацию в Москве, стало известно 27 октября. Сообщалось, что ему установили специальную дыхательную трубку.
Источник: «Состояние Олега Табакова стабильное, но тяжелое, однако мы фиксируем некоторую положительную динамику».
По его словам, художественный руководитель МХТ им. Чехова и театра «Табакерка» находится в сознании. Олега Табакова «навещают родственники», в частности, вчера его посещал сын Антон.
Ранее стало известно, что у знаменитого артиста и режиссера диагностировано воспаление легких. О том, что Олег Табаков был доставлен в реанимацию в Москве, стало известно 27 октября. Сообщалось, что ему установили специальную дыхательную трубку.
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