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    Врачи сообщили о состоянии здоровья Олега Табакова

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    • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС
    Врачи сообщили о состоянии здоровья Олега Табакова

    Врачи сообщили о состоянии здоровья Олега Табакова

    Врачи сообщили о состоянии здоровья Олега Табакова
  • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

    • Состояние советского и российского актера и режиссера театра и кино остается тяжелым, но в лечении Олега Табакова наблюдается положительная динамика.

    О состоянии народного артиста СССР рассказал медицинский источник «Интерфакса».

    Источник: «Состояние Олега Табакова стабильное, но тяжелое, однако мы фиксируем некоторую положительную динамику».

    По его словам, художественный руководитель МХТ им. Чехова и театра «Табакерка» находится в сознании. Олега Табакова «навещают родственники», в частности, вчера его посещал сын Антон.

    смотретьСын рассказал о причинах госпитализации Олега Табакова
    Сын рассказал о причинах госпитализации Олега Табакова
    Ранее стало известно, что у знаменитого артиста и режиссера диагностировано воспаление легких. О том, что Олег Табаков был доставлен в реанимацию в Москве, стало известно 27 октября. Сообщалось, что ему установили специальную дыхательную трубку.

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