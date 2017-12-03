В iNADO предложили провести ЧМ по футболу в РФ без участия российской сборной

Директор института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) Джозеф де Пенсье предложил подумать над возможностью проведения чемпионата мира по футболу в России без участия российской сборной.
По мнению главы iNADO, FIFA должна начать срочное расследование новых сообщений о допинге в российском футболе. В противном случае над чемпионатом мира 2018 года нависнет «большая туча», считает де Пенсье.
Он также выразил мнение, что федерация не должна бояться отстранить Россию от соревнований, если вина футболистов будет доказана, сообщает «Р-Спорт».
Джозеф де Пенсье: «Любое многонациональное спортивное соревнование может продолжаться без какой-либо конкретной страны, так почему не удастся провести чемпионат мира в России? Я признаю, что на практике трудно представить этот сценарий, а также последствия, но почему бы и нет?»
Ранее сообщалось, что FIFA не обнаружила фактов употребления допинга в российском футболе, однако расследование пока не закончено. Специалисты федерации футбола намерены связаться с Родченковым, чтобы получить от него дополнительные доказательства информации, указанной в докладе Ричарда Макларена. В нем, в частности, говорилось о 34 футболистах, которые якобы могли принимать запрещенные препараты. Адвокат Родченкова Джим Уолден со своей стороны пообещал предоставить FIFA необходимые данные, если федерация этого потребует.
Он также выразил мнение, что федерация не должна бояться отстранить Россию от соревнований, если вина футболистов будет доказана, сообщает «Р-Спорт».
Джозеф де Пенсье: «Любое многонациональное спортивное соревнование может продолжаться без какой-либо конкретной страны, так почему не удастся провести чемпионат мира в России? Я признаю, что на практике трудно представить этот сценарий, а также последствия, но почему бы и нет?»
Ранее сообщалось, что FIFA не обнаружила фактов употребления допинга в российском футболе, однако расследование пока не закончено. Специалисты федерации футбола намерены связаться с Родченковым, чтобы получить от него дополнительные доказательства информации, указанной в докладе Ричарда Макларена. В нем, в частности, говорилось о 34 футболистах, которые якобы могли принимать запрещенные препараты. Адвокат Родченкова Джим Уолден со своей стороны пообещал предоставить FIFA необходимые данные, если федерация этого потребует.
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