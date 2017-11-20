FIFA не обнаружила фактов употребления допинга в российском футболе

Международная федерация футбола на данный момент не выявила нарушений антидопинговых правил российскими футболистами. Об этом сообщили в
пресс-службе FIFA.
Из сообщения пресс-службы: «Из всех игроков, упомянутых в отчете Макларена, две российские футболистки не старше 20 лет уже были наказаны российскими спортивными властями».
В сообщении отмечается, что по всем остальным до сих пор не были обнаружены какие-либо нарушения антидопинговых правил, однако расследование еще не закрыто, сообщает «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что FIFA решила связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства в рамках расследования, связанного с употреблением допинга в российском футболе. По данным СМИ, Международная федерация футбола хотела получить от Григория Родченкова дополнительные доказательства информации, указанной в докладе Ричарда Макларена. В нем, в частности, говорилось о 34 футболистах, которые могли принимать допинг.
Григорий Родченков, возглавлявший московскую антидопинговую лабораторию, сейчас проживает в США. Он является главным свидетелем в докладе независимого эксперта Ричарда Макларена. В России он заочно арестован по делу о злоупотреблении служебными полномочиями.
В сообщении отмечается, что по всем остальным до сих пор не были обнаружены какие-либо нарушения антидопинговых правил, однако расследование еще не закрыто, сообщает «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что FIFA решила связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства в рамках расследования, связанного с употреблением допинга в российском футболе. По данным СМИ, Международная федерация футбола хотела получить от Григория Родченкова дополнительные доказательства информации, указанной в докладе Ричарда Макларена. В нем, в частности, говорилось о 34 футболистах, которые могли принимать допинг.
Григорий Родченков, возглавлявший московскую антидопинговую лабораторию, сейчас проживает в США. Он является главным свидетелем в докладе независимого эксперта Ричарда Макларена. В России он заочно арестован по делу о злоупотреблении служебными полномочиями.
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