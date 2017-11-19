У нас выигрывают!
ТВ-Эфир
У нас выигрывают!

    В FIFA намерены обсудить с Родченковым допинг в российском футболе

    комментировать

    В FIFA намерены обсудить с Родченковым допинг в российском футболе

    В FIFA намерены обсудить с Родченковым допинг в российском футболе

    Международная федерация футбола (FIFA) решила связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства в рамках расследования, связанного с употреблением допинга в российском футболе.

    Как пишет издание The Mail on Sunday, FIFA хочет получить от Родченкова доказательства информации, указанной в докладе Ричарда Макларена. В нем, в частности, говорилось о 34 футболистах, которые могли принимать допинг.

    В материале указывается, что расследование может осложнить подготовку к чемпионату мира по футболу, однако лишать Россию права проведения соревнований не планируется.

    Григорий Родченков сейчас проживает в США. Он является главным свидетелем в докладе независимого эксперта Ричарда Макларена. Именно этот доклад послужил причиной международного допинг-скандала вокруг российских спортсменов и отстранения части из них от Олимпиады в Бразилии. Не исключено, что российская сборная пропустит и Олимпиаду в Пхёнчхане. В СК ранее заявили, что потребуют от американских властей экстрадиции Родченкова.

    смотреть«Это не дело WADA»: глава ОКР в интервью НТВ оценил шансы допуска россиян на Олимпиаду
    «Это не дело WADA»: глава ОКР в интервью НТВ оценил шансы допуска россиян на Олимпиаду
    Между тем глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что восстановление российской антидопинговой системы и участие российских спортсменов в Олимпиаде — никак между собой не связаны. По его словам, WADA и Международный олимпийский комитет, который определяет порядок участия в Олимпийских играх, — это совершенно разные организации, и каждая должна отвечать за свой участок.

    Новости по теме

    Допинговые скандалы

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru