СМИ: решение WADA может привести к отстранению сборной РФ от Олимпиады-2018

Журналист Хайо Зеппельт утверждает, что на заседании совета учредителей, которое должно состояться на будущей неделе, WADA не восстановит в правах Российское антидопинговое агентство.
Журналист Хайо Зеппельт в программе Sportschau телеканала ARD заявил, что на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое состоится 16 ноября, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах.
Хайо Зеппельт, журналист: «WADA признает РУСАДА не соответствующим кодексу организации, так как Россия не выполнила предъявленные ей требования — признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб. Это решение может привести к отстранению россиян от участия в зимних Олимпийских играх, теперь решение за Международным олимпийским комитетом».
О том, что в России нет и не было системы господдержки применения допинга в спорте, неоднократно заявлял президент Владимир Путин. Вопрос восстановления РУСАДА должен быть рассмотрен на заседании совета учредителей WADA, которое пройдет в Сеуле 16 ноября, напоминает РИА Новости. А решение о допуске российских спортсменов к участию в Играх-2018, которые состоятся в Пхёнчхане, может быть принято на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в начале декабря.
Ранее сообщалось, что объявленный в международный розыск, заочно арестованный бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал комиссиям Дениса Освальда и Самюэля Шмида новую информацию, касающуюся допинга в российском спорте.
Хайо Зеппельт, журналист: «WADA признает РУСАДА не соответствующим кодексу организации, так как Россия не выполнила предъявленные ей требования — признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб. Это решение может привести к отстранению россиян от участия в зимних Олимпийских играх, теперь решение за Международным олимпийским комитетом».
О том, что в России нет и не было системы господдержки применения допинга в спорте, неоднократно заявлял президент Владимир Путин. Вопрос восстановления РУСАДА должен быть рассмотрен на заседании совета учредителей WADA, которое пройдет в Сеуле 16 ноября, напоминает РИА Новости. А решение о допуске российских спортсменов к участию в Играх-2018, которые состоятся в Пхёнчхане, может быть принято на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в начале декабря.
Ранее сообщалось, что объявленный в международный розыск, заочно арестованный бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал комиссиям Дениса Освальда и Самюэля Шмида новую информацию, касающуюся допинга в российском спорте.
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