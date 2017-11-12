Информатор WADA Родченков передал новые данные по допингу в российском спорте

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал комиссиям Дениса Освальда и Самюэля Шмида новую информацию, касающуюся допинга в российском спорте.
Сам Родченков заявил, что эти данные могут отразиться на решении МОК по участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане.
При этом, как отмечает Daily Mail, Родченков может опубликовать эти данные, если комиссии не придадут им должного значения в финальных отчетах.
Отметим, что комиссии Освальда и Шмида ведут собственные расследования по заявлениям о том, что российские спортсмены якобы массово применяли допинг. В декабре исполком МОК должен принять решение по допуску российской сборной на Олимпиаду.
Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в январе 2016 года бежал в США и стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Именно его заявления легли в основу доклада комиссии Ричарда Макларена, который стал причиной допинг-скандала вокруг российского спорта и отстранения части сборной от Олимпиады в Рио.
В России в отношении Родченкова возбуждены уголовные дела о злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования. По данным следствия, он склонял спортсменов к употреблению допинга. В сентябре 2017 года суд заочно арестовал Родченкова и объявил его в международный розыск.
При этом, как отмечает Daily Mail, Родченков может опубликовать эти данные, если комиссии не придадут им должного значения в финальных отчетах.
Отметим, что комиссии Освальда и Шмида ведут собственные расследования по заявлениям о том, что российские спортсмены якобы массово применяли допинг. В декабре исполком МОК должен принять решение по допуску российской сборной на Олимпиаду.
Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в январе 2016 года бежал в США и стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Именно его заявления легли в основу доклада комиссии Ричарда Макларена, который стал причиной допинг-скандала вокруг российского спорта и отстранения части сборной от Олимпиады в Рио.
В России в отношении Родченкова возбуждены уголовные дела о злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования. По данным следствия, он склонял спортсменов к употреблению допинга. В сентябре 2017 года суд заочно арестовал Родченкова и объявил его в международный розыск.
Комментарии