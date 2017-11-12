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Звезды сошлись

    Информатор WADA Родченков передал новые данные по допингу в российском спорте

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    • Фото: Белоусов Виталий / ТАСС
    Информатор WADA Родченков передал новые данные по допингу в российском спорте

    Информатор WADA Родченков передал новые данные по допингу в российском спорте

    Информатор WADA Родченков передал новые данные по допингу в российском спорте
  • Фото: Белоусов Виталий / ТАСС

    • Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал комиссиям Дениса Освальда и Самюэля Шмида новую информацию, касающуюся допинга в российском спорте.

    Сам Родченков заявил, что эти данные могут отразиться на решении МОК по участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

    При этом, как отмечает Daily Mail, Родченков может опубликовать эти данные, если комиссии не придадут им должного значения в финальных отчетах.

    Отметим, что комиссии Освальда и Шмида ведут собственные расследования по заявлениям о том, что российские спортсмены якобы массово применяли допинг. В декабре исполком МОК должен принять решение по допуску российской сборной на Олимпиаду.

    смотретьСК потребует экстрадиции Родченкова из США
    СК потребует экстрадиции Родченкова из США
    Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в январе 2016 года бежал в США и стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Именно его заявления легли в основу доклада комиссии Ричарда Макларена, который стал причиной допинг-скандала вокруг российского спорта и отстранения части сборной от Олимпиады в Рио.

    В России в отношении Родченкова возбуждены уголовные дела о злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования. По данным следствия, он склонял спортсменов к употреблению допинга. В сентябре 2017 года суд заочно арестовал Родченкова и объявил его в международный розыск.

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