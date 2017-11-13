СК предложил WADA совместное расследование антидопинговых нарушений

Следственный комитет РФ готов совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) расследовать имеющиеся у организации факты о возможных нарушениях антидопинговых правил. Об этом заявила представитель СК РФ Светлана Петренко.
Петренко отметила, что на сайте WADA опубликован электронный файл, который якобы является базой данных лабораторной информационной системы Московского антидопингового центра, содержащей информацию о тестированиях за период с января 2012-го по август 2015 года.
Светлана Петренко: «В связи с этим Следственный комитет заявляет о готовности к сотрудничеству со Всемирным антидопинговым агентством для расследования возможных фактов нарушений антидопинговых правил и исследования информации, содержащейся в указанной базе».
Ранее в Следственном комитете сообщили, что слухи о существовании в РФ государственной допинговой программы, якобы созданной для завоевания спортсменами большого количества медалей, удалось опровергнуть. Также в СК пообещали потребовать экстракции из США бывшего исполняющего обязанности директора московского антидопингового центра Григория Родченкова.
Родченков является главным свидетелем в докладе независимого эксперта Ричарда Макларена. Именно этот доклад послужил причиной международного допинг-скандала вокруг российских спортсменов и отстранения части из них от Олимпиады в Бразилии. Не исключено, что российская сборная пропустит и Олимпиаду в Пхёнчхане. Накануне стало известно, что Родченков передал комиссиям Дениса Освальда и Самюэля Шмида новую информацию, касающуюся допинга в российском спорте.
Светлана Петренко: «В связи с этим Следственный комитет заявляет о готовности к сотрудничеству со Всемирным антидопинговым агентством для расследования возможных фактов нарушений антидопинговых правил и исследования информации, содержащейся в указанной базе».
Ранее в Следственном комитете сообщили, что слухи о существовании в РФ государственной допинговой программы, якобы созданной для завоевания спортсменами большого количества медалей, удалось опровергнуть. Также в СК пообещали потребовать экстракции из США бывшего исполняющего обязанности директора московского антидопингового центра Григория Родченкова.
Родченков является главным свидетелем в докладе независимого эксперта Ричарда Макларена. Именно этот доклад послужил причиной международного допинг-скандала вокруг российских спортсменов и отстранения части из них от Олимпиады в Бразилии. Не исключено, что российская сборная пропустит и Олимпиаду в Пхёнчхане. Накануне стало известно, что Родченков передал комиссиям Дениса Освальда и Самюэля Шмида новую информацию, касающуюся допинга в российском спорте.
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