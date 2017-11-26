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    Адвокат: Родченков готов предоставить FIFA материалы о допинге в российском футболе

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    Адвокат: Родченков готов предоставить FIFA материалы о допинге в российском футболе

    Адвокат: Родченков готов предоставить FIFA материалы о допинге в российском футболе

    Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков готов предоставить данные о применении запрещенных препаратов в российском футболе. Об этом заявил его адвокат Джим Уолден.

    Как пишет The Daily Mail, Родченков, по заявлению адвоката, обладает доказательствами вхождения российских футболистов в «государственную допинг-программу». Среди них якобы есть игроки национальной сборной.

    Джим Уолден: «Готов ли информатор поделиться этими данными с FIFA? Да. Мой телефон включен, моя электронная почта работает».

    Ранее сообщалось, что FIFA не обнаружила фактов употребления допинга в российском футболе, однако расследование пока не закончено. Специалисты федерации футбола намерены связаться с Родченковым, чтобы получить от него дополнительные доказательства информации, указанной в докладе Ричарда Макларена. В нем, в частности, говорилось о 34 футболистах, которые якобы могли принимать запрещенные препараты.

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