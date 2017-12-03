США отказались от участия в глобальном договоре о миграции

Соединенные Штаты не будут участвовать в глобальном договоре о миграции, который планируется принять в 2018 году. В постоянном представительстве США при ООН заявили, что документ не отвечает интересам страны.
Постоянное представительство США при ООН: «Сегодня миссия США при ООН проинформировала генерального секретаря ООН о том, что Соединенные Штаты прекращают свое участие в глобальном договоре о миграции».
В дипмиссии напомнили, что США согласились участвовать в процессе разработки договора в 2016 году, когда президентом был Барак Обама, передает ТАСС. Страна присоединилась к Нью-йоркской декларации, согласно которой 193 государства — члена ООН обязались принять в 2018 году два глобальных договора по вопросам миграции.
Постоянное представительство США при ООН: «Нью-йоркская декларация содержит множество положений, которые не соответствуют политике США в области миграции и беженцев, а также принципам администрации Трампа».
Политика администрации Трампа в отношении мигрантов вызывает недовольство в США. В сентябре СМИ сообщили, что Вашингтон и 15 штатов подают в суд на Трампа за решение свернуть программу помощи детям нелегалов. Кроме того, известно, что американский лидер выступает за закрытие лотереи грин-карт.
В дипмиссии напомнили, что США согласились участвовать в процессе разработки договора в 2016 году, когда президентом был Барак Обама, передает ТАСС. Страна присоединилась к Нью-йоркской декларации, согласно которой 193 государства — члена ООН обязались принять в 2018 году два глобальных договора по вопросам миграции.
Постоянное представительство США при ООН: «Нью-йоркская декларация содержит множество положений, которые не соответствуют политике США в области миграции и беженцев, а также принципам администрации Трампа».
Политика администрации Трампа в отношении мигрантов вызывает недовольство в США. В сентябре СМИ сообщили, что Вашингтон и 15 штатов подают в суд на Трампа за решение свернуть программу помощи детям нелегалов. Кроме того, известно, что американский лидер выступает за закрытие лотереи грин-карт.
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