Тайна «Черных дроздов»
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Тайна «Черных дроздов»
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    США отказались от участия в глобальном договоре о миграции

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    • Фото: Reuters © 2017, Ismail Zetouni
    США отказались от участия в глобальном договоре о миграции

    США отказались от участия в глобальном договоре о миграции

    США отказались от участия в глобальном договоре о миграции
  • Фото: Reuters © 2017, Ismail Zetouni

    • Соединенные Штаты не будут участвовать в глобальном договоре о миграции, который планируется принять в 2018 году. В постоянном представительстве США при ООН заявили, что документ не отвечает интересам страны.

    Постоянное представительство США при ООН: «Сегодня миссия США при ООН проинформировала генерального секретаря ООН о том, что Соединенные Штаты прекращают свое участие в глобальном договоре о миграции».

    В дипмиссии напомнили, что США согласились участвовать в процессе разработки договора в 2016 году, когда президентом был Барак Обама, передает ТАСС. Страна присоединилась к Нью-йоркской декларации, согласно которой 193 государства — члена ООН обязались принять в 2018 году два глобальных договора по вопросам миграции.

    Постоянное представительство США при ООН: «Нью-йоркская декларация содержит множество положений, которые не соответствуют политике США в области миграции и беженцев, а также принципам администрации Трампа».

    Политика администрации Трампа в отношении мигрантов вызывает недовольство в США. В сентябре СМИ сообщили, что Вашингтон и 15 штатов подают в суд на Трампа за решение свернуть программу помощи детям нелегалов. Кроме того, известно, что американский лидер выступает за закрытие лотереи грин-карт.

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