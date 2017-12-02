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    Звезда «Пиратов Карибского моря» ушел из австралийской киноакадемии из-за секс-скандала

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    • Фото: Reuters © 2017, Phil McCarten
    Звезда «Пиратов Карибского моря» ушел из австралийской киноакадемии <nobr>из-за</nobr> <nobr>секс-скандала</nobr>

    Звезда «Пиратов Карибского моря» ушел из австралийской киноакадемии из-за секс-скандала

    Звезда «Пиратов Карибского моря» ушел из австралийской киноакадемии <nobr>из-за</nobr> <nobr>секс-скандала</nobr>
  • Фото: Reuters © 2017, Phil McCarten

    • Популярный актер Джеффри Раш, сыгравший пожилого капитана Барбоссу в киноэпопее «Пираты Карибского моря», оставил пост президента академии кинематографии и телевидения Австралии.

    В заявлении знаменитости говорится, что его отставка с поста главы академии (Australian Academy of Cinema and Television Arts — AACTA) «вступает в силу немедленно и остается в силе до решения проблем».

    «Проблемой», как выяснилось, стала предпринятая на него публичная атака со стороны Сиднейской театральной компании, представители которой обвинили его в «недостойном поведении», а именно сексуальных домогательствах во время постановки «Короля Лира» в 2015 году.

    66-летний Раш категорически все отрицает. В беседе с журналистами он сообщил, что попросил организацию сообщить ему, кто конкретно и в чем его обвиняет, но ему ответили отказом, сообщает ТАСС.

    смотретьВайнштейн-гейт: рассказы женщин о домогательствах стали всемирной акцией
    Вайнштейн-гейт: рассказы женщин о домогательствах стали всемирной акцией
    На Западе набирает обороты скандал, связанный с сексуальными домогательствами. После первых обвинений в адрес американского продюсера Харви Вайнштейна появились многочисленные заявления от тех, кто подвергался сексуальным домогательствам. В неподобающем поведении обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, режиссера Джеймса Тобэка, продюсера Стивена Сигала и даже певицу Мэрайю Кэри.

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