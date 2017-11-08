Мэрайю Кэри обвинили в сексуальных домогательствах

Известная американская певица Мэрайя Кэри оказалась в центре внимания СМИ. В адрес
поп-дивы выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах.
С обвинениями против исполнительницы выступил глава компании, которая занималась вопросами безопасности Кэри. Владелец фирмы Майкл Анелло заявил о непристойном поведении певицы во время поездки в Кабо-Сан-Лукас. Мэрайя попросила мужчину прийти в ее комнату и помочь с багажом. Когда он пришел, то заметил, что она была в легком прозрачном халате. Анелло утверждал, что пытался уйти, однако певица настаивала, чтобы он переместил багаж. В итоге мужчина ушел, попытка соблазна не удалась. Анелло признался, что никаких физических контактов со знаменитостью у него не было.
Помимо этого, как рассказал Анелло, Кэри постоянно оскорбляла его. Так, певица называла мужчину нацистом и скинхедом. Как сообщает Газета.Ru, он пригрозил подать на нее в суд.
В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами. В октябре был уволен со всех постов один из влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, который приставал к десяткам женщин, в том числе к актрисам Анджелине Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.
Также в домогательствах были обвинены режиссеры Джеймс Тобэк и Бретт Рэтне, актеры Кевин Спейси и Дастин Хоффман.
Помимо этого, как рассказал Анелло, Кэри постоянно оскорбляла его. Так, певица называла мужчину нацистом и скинхедом. Как сообщает Газета.Ru, он пригрозил подать на нее в суд.
В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами. В октябре был уволен со всех постов один из влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, который приставал к десяткам женщин, в том числе к актрисам Анджелине Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.
Также в домогательствах были обвинены режиссеры Джеймс Тобэк и Бретт Рэтне, актеры Кевин Спейси и Дастин Хоффман.
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