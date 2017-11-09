Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего актера

Героем нового
секс-скандала в Голливуде стал знаменитый актер Чарли Шин.
С обвинениями против звезды фильмов «Взвод» и «Горячие головы» выступил экс-актер Доминик Браскиа. По словам мужчины, Чарли Шин совратил своего 13-летнего партнера по съемочной площадке Кори Хэйма. Инцидент якобы произошел во время съемок фильма «Лукас» в 1986 году. Самому Чарли было тогда 19.
Предполагаемая жертва насилия не сможет прокомментировать секс-скандал. Хэйм скончался в 2010 году, сообщает The Daily Mail.
Представитель Чарли Шина отреагировал на выдвинутые обвинения. В интервью Hollywood Reporter он сообщил, что Шин дейтсвительно был знаком с Кори Хэймом, но то, что между ними была сексуальная связь, актер «категорически отрицает».
Напомним, несколько лет назад Шин признался, что является носителем ВИЧ-инфекции. Свое состояние актер скрывал в течение пяти лет. Впрочем, это не мешало ему вступать в связи с женщинами.
В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами. В октябре был уволен со всех постов один из влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, который приставал к десяткам женщин, в том числе к актрисам Анджелине Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также в домогательствах были обвинены режиссеры Джеймс Тобэк и Бретт Рэтне, актеры Кевин Спейси и Дастин Хоффман, и даже певица Мэрайя Кэри.
Предполагаемая жертва насилия не сможет прокомментировать секс-скандал. Хэйм скончался в 2010 году, сообщает The Daily Mail.
Представитель Чарли Шина отреагировал на выдвинутые обвинения. В интервью Hollywood Reporter он сообщил, что Шин дейтсвительно был знаком с Кори Хэймом, но то, что между ними была сексуальная связь, актер «категорически отрицает».
Напомним, несколько лет назад Шин признался, что является носителем ВИЧ-инфекции. Свое состояние актер скрывал в течение пяти лет. Впрочем, это не мешало ему вступать в связи с женщинами.
В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами. В октябре был уволен со всех постов один из влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, который приставал к десяткам женщин, в том числе к актрисам Анджелине Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также в домогательствах были обвинены режиссеры Джеймс Тобэк и Бретт Рэтне, актеры Кевин Спейси и Дастин Хоффман, и даже певица Мэрайя Кэри.
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