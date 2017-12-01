Госдеп: новые газовые проекты России сделают Европу уязвимой

Госдепартамент США предупредил Европу о рисках, которые, по мнению Вашингтона, несут для нее газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что реализация этих газовых проектов позволит России усилить доминирование на энергетических рынках Европы и сделает ее энергетически уязвимой.
Хезер Науэрт: «Мы считаем, что „Северный поток — 2“ и „Турецкий поток“ будут способствовать усилению доминирования России в Европе, и понизят энергетическую независимость Европы. Строительство „Северного потока — 2“ позволит сконцентрировать порядка 75% всего объема российского импорта газа в Европу в одном направлении. Это может повысить уязвимость Европы перед перебоями в поставках российского газа».
Кроме того, по словам Науэрт, эти газопроводы «позволят России подрывать позиции Украины» путем сокращения транзита топлива в Европу через эту страну.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что не считают необходимым создание газопровода «Северный поток — 2», так как ждут сокращения потребления голубого топлива в Евросоюзе в будущем. А накануне парламент Дании одобрил законопроект, который позволит ей запретить строительство «Северного потока — 2» в ее территориальных водах.
Дмитрий Медведев заявил, что Москва расценивает действия ЕК как способ давления и попытку заставить российскую сторону отказаться от проекта.
Хезер Науэрт: «Мы считаем, что „Северный поток — 2“ и „Турецкий поток“ будут способствовать усилению доминирования России в Европе, и понизят энергетическую независимость Европы. Строительство „Северного потока — 2“ позволит сконцентрировать порядка 75% всего объема российского импорта газа в Европу в одном направлении. Это может повысить уязвимость Европы перед перебоями в поставках российского газа».
Кроме того, по словам Науэрт, эти газопроводы «позволят России подрывать позиции Украины» путем сокращения транзита топлива в Европу через эту страну.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что не считают необходимым создание газопровода «Северный поток — 2», так как ждут сокращения потребления голубого топлива в Евросоюзе в будущем. А накануне парламент Дании одобрил законопроект, который позволит ей запретить строительство «Северного потока — 2» в ее территориальных водах.
Дмитрий Медведев заявил, что Москва расценивает действия ЕК как способ давления и попытку заставить российскую сторону отказаться от проекта.
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