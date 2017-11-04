В честь входа «Турецкого потока» в экономическую зону Турции на дно уложили трубы с флагами двух стран

Первая нитка морского газопровода «Турецкий поток» сегодня вошла в исключительную экономическую зону Турции. Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно, отметило данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами.

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Пересечение границы также знаменует окончание строительства морских участков газопровода на территории российской исключительной экономической зоны. В общей сложности уложено 448 километров по двум ниткам. Строительство идет по графику, менее чем за полгода построена почти четверть морского участк. Ожидается, что транспортировка газа по «Турецкому потоку» начнется в декабре 2019 года.



Глубина Черного моря на границе экономических зон двух стран — 2171 метр, это один из самых глубоких участков маршрута.



«Турецкий поток» — проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Он состоит из двух ниток. Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка, по второй — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Каждая нитка может обеспечивать транспортировку природного газа в объеме до 15,75 миллиарда кубометров в год (всего — 31,5 миллиарда кубометров).



Строительством морского участка занимается 100-процентное дочернее общество «Газпрома» South Stream Transport B. V. Протяженность морского участка — около 930 километров. Газопровод пролегает по дну Черного моря от Анапы до турецкого населенного пункта Кыйыкей.