Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал намерение Европейской комиссии распространить действие Третьего энергопакета на проект «Северный поток — 2».

На минувшей неделе Еврокомиссия согласовала свои предложения по поправкам к Газовой директиве Евросоюза. Цель поправок — сделать так, чтобы ключевые принципы энергетического законодательства Евросоюза применялись ко всем газопроводам, идущим по территории Евросоюза.



По мнению ЕК, это гарантирует, что «все магистральные трубопроводы, входящие на территорию Евросоюза, соответствуют правилам ЕС, эксплуатируются с одинаковой степенью прозрачности, доступны другим операторам и работают эффективно».



Кроме того, в Еврокомиссии заявили, что не считают необходимым создание газопровода «Северный поток — 2», так как ждут сокращения потребления голубого топлива в Евросоюзе в будущем.



По словам Медведева, Москва расценивает действия ЕК как способ давления и попытку заставить российскую сторону отказаться от проекта.



Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Наш подход к реализации этого проекта остается неизменным — это никакой не политический инструмент, это нормальный коммерческий проект, направленный на обеспечение энергобезопасности Европы».



Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с «Северным потоком».