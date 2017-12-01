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    В ОБСЕ отреагировали на лишение RT аккредитации в конгрессе США. журналистика, ОБСЕ, СМИ, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ ОБСЕ отреагировали на лишение RT аккредитации в конгрессе США

    В ОБСЕ отреагировали на лишение RT аккредитации в конгрессе США

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    В ОБСЕ отреагировали на лишение RT аккредитации в конгрессе США

    В ОБСЕ отреагировали на лишение RT аккредитации в конгрессе США

    В ОБСЕ отреагировали на лишение RT аккредитации в конгрессе США

      ОБСЕ прокомментировала лишение корреспондентов RT аккредитации в конгрессе США.

      Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир написал в Twitter, что действия Вашингтона показывают: регистрация в качестве иноагентов имеет прямое влияние на свободу СМИ.

      Арлем Дезир: «Лишение RT аккредитации в конгрессе США показывает, что регистрация СМИ в качестве иноагентов имеет прямое влияние на свободу СМИ».

      Ранее стало известно, что от репортеров RT потребовали вернуть все выданные им пропуска в здание конгресса. Сообщается, что аккредитация не может быть предоставлена компании, которая работает «на иностранное правительство или его представителей». В России заявили, что ответные меры могут быть приняты в ближайшее время.

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