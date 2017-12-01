Мутко: в 2017 году российский футбол прошел тест на допинг 30 раз

Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко в преддверии жеребьевки финальной стадии турнира ответил на допинговые обвинения в адрес российского футбола.
По мнению вице-премьера, допинговый скандал раздувается вокруг сборной России и ЧМ-2018 «очень профессионально».
В интервью ТАСС Виталий Мутко сообщил, что только в текущем году российский футбол подвергся порядка 30 допинг-проверкам на всех уровнях — внутри чемпионата России, в еврокубках и в сборных. То же самое касается и проверок сборной России на ЧМ-2014.
Виталий Мутко: «FIFA прислала нам письмо, в котором указано, что на чемпионате мира 2014 года сборная после каждой игры проверялась. Естественно, ни у кого ничего не нашли».
Мутко также подчеркнул, что РФС не является субъектом допинг-контроля.
Виталий Мутко: «Если у нас что-то запрашивают, то мы обращаемся или в РУСАДА, или в те международные спортивные организации, которые забирали эти пробы. Все, что у нас запрашивали, мы все отдали, и никаких вопросов к нам не было».
Вице-премьер также прокомментировал слова главы Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя об усилении допинг-контроля игроков сборной России. Мутко пояснил, что слова немецкого футбольного чиновника несколько исказили.
Виталий Мутко: «Мы с ним общаемся, он уже объяснил мне, что имелось в виду. У нас немного передергивают его слова. Гриндель говорил о том, что если есть сомнения в российских футболистах, то нужно или чаще брать у них допинг-пробы, или вообще отстать от них».
Ранее руководство медицинского департамента FIFA сообщило, что не допустит российских специалистов к допинг-тестированию на ЧМ-2018. В ведомстве заявили, что тщательно изучили доклад комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена и пришли к выводу, что россияне не имеют права проводить анализы.
Новость об отстранении российских медиков от работы на чемпионате мира пришла незадолго до жеребьевки. Церемония пройдет в Государственном Кремлевском дворце.
В интервью ТАСС Виталий Мутко сообщил, что только в текущем году российский футбол подвергся порядка 30 допинг-проверкам на всех уровнях — внутри чемпионата России, в еврокубках и в сборных. То же самое касается и проверок сборной России на ЧМ-2014.
Виталий Мутко: «FIFA прислала нам письмо, в котором указано, что на чемпионате мира 2014 года сборная после каждой игры проверялась. Естественно, ни у кого ничего не нашли».
Мутко также подчеркнул, что РФС не является субъектом допинг-контроля.
Виталий Мутко: «Если у нас что-то запрашивают, то мы обращаемся или в РУСАДА, или в те международные спортивные организации, которые забирали эти пробы. Все, что у нас запрашивали, мы все отдали, и никаких вопросов к нам не было».
Вице-премьер также прокомментировал слова главы Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя об усилении допинг-контроля игроков сборной России. Мутко пояснил, что слова немецкого футбольного чиновника несколько исказили.
Виталий Мутко: «Мы с ним общаемся, он уже объяснил мне, что имелось в виду. У нас немного передергивают его слова. Гриндель говорил о том, что если есть сомнения в российских футболистах, то нужно или чаще брать у них допинг-пробы, или вообще отстать от них».
Ранее руководство медицинского департамента FIFA сообщило, что не допустит российских специалистов к допинг-тестированию на ЧМ-2018. В ведомстве заявили, что тщательно изучили доклад комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена и пришли к выводу, что россияне не имеют права проводить анализы.
Новость об отстранении российских медиков от работы на чемпионате мира пришла незадолго до жеребьевки. Церемония пройдет в Государственном Кремлевском дворце.
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