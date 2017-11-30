Жеребьевка ЧМ-2018 соберет в Кремле звезд мирового футбола

Меньше суток остается до события, которое напрямую повлияет как на ход, так и на итоговые результаты предстоящего чемпионата мира по футболу. Завтра в Москве пройдет жеребьевка, на которой команды, в том числе и российская, узнают своих соперников по группам. Жеребьевка, которая соберет звезд мирового футбола, состоится в Кремле. Сегодня там готовились к этому событию.

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За высокими кремлевскими стенами, где веками вершилась история большой страны, совсем скоро совершится таинство, ради которого миллионы людей оставят все свои дела. А пока в святая святых российской государственности послы городов, волонтеры, журналисты рушат все стереотипы строгого кремлевского протокола. Атмосфера — как перед концертом в Кремлевском дворце. Сегодня здесь и танцуют, и поют — и делают это без билета. Города-организаторы показывали себя и смотрели на других.



А активные болельщики национальных команд теперь узнают друг друга по паспорту. Всего за месяц с начала регистрации паспорт болельщика заказали уже 80 тысяч человек. Три из четырех заявок пока от граждан России, но безвизовый въезд в нашу страну и бесплатный проезд в транспорте, которые гарантирует его обладателю паспорт, никого не оставят равнодушными к российскому чемпионату мира. Кубок Конфедерации, по словам организаторов, это уже доказал.



Очевидно, что о комфортных соперниках командам можно и не мечтать. Ведь увести Кубок с собой хочет каждая команда, кроме сборной России, которая надеется оставить трофей у себя дома. Все решат 12 прозрачных корзин с шарами одинаковой температуры — это постоянно подчеркивают организаторы, чтобы избавится от кривотолков о том, что на выбор Фортуны каким-то хитрым способом можно повлиять. Жребий будет брошен 1 декабря в 18 часов по московскому времени.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.

