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    ФИФА отстранит россиян от допинг-контроля на ЧМ-2018

    15 комментариев
    • Фото: Reuters © 2017, Sergei Karpukhin
    ФИФА отстранит россиян от <nobr>допинг-контроля</nobr> на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    ФИФА отстранит россиян от допинг-контроля на ЧМ-2018

    ФИФА отстранит россиян от <nobr>допинг-контроля</nobr> на <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Reuters © 2017, Sergei Karpukhin

    • В ФИФА заявили, что российские специалисты не будут допущены к процессам допинг-тестирования на чемпионате мира по футболу 2018 года.

    Как подчеркнул руководитель медицинского департамента футбольной организации Мишель Д’Оге, на ЧМ-2018 «ничего не будет находиться в руках российских организаторов».

    Это решение ФИФА Д’Оге объяснил допинговым скандалом вокруг российских спортсменов и Олимпийских игр в Сочи.

    Мишель Д’Оге, руководитель медицинского департамента ФИФА: «Это (допинг-тестирование) будут осуществлять врачи ФИФА отовсюду. Ничего не будет находиться в руках российских организаторов. Из-за слухов вокруг России мы ничего не дадим делать при допинг-контроле российским врачам, властям и оргкомитету».

    Глава департамента ФИФА добавил, что все пробы, взятые во время ЧМ-2018, будут доставлены в Лозанну в день их сбора, передает РИА Новости.

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    По итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена Россию обвинили в государственном вмешательстве в допинговую систему страны. А в результате работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи, Россия уже лишилась 11 медалей Игр-2014 и потеряла первое место в общекомандном медальном зачете соревнований. Российская сторона все обвинения в государственной поддержке употребления допинга отвергает.

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