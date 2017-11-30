ФИФА отстранит россиян от допинг-контроля на ЧМ-2018

В ФИФА заявили, что российские специалисты не будут допущены к процессам
допинг-тестирования на чемпионате мира по футболу 2018 года.
Как подчеркнул руководитель медицинского департамента футбольной организации Мишель Д’Оге, на ЧМ-2018 «ничего не будет находиться в руках российских организаторов».
Это решение ФИФА Д’Оге объяснил допинговым скандалом вокруг российских спортсменов и Олимпийских игр в Сочи.
Мишель Д’Оге, руководитель медицинского департамента ФИФА: «Это (допинг-тестирование) будут осуществлять врачи ФИФА отовсюду. Ничего не будет находиться в руках российских организаторов. Из-за слухов вокруг России мы ничего не дадим делать при допинг-контроле российским врачам, властям и оргкомитету».
Глава департамента ФИФА добавил, что все пробы, взятые во время ЧМ-2018, будут доставлены в Лозанну в день их сбора, передает РИА Новости.
По итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена Россию обвинили в государственном вмешательстве в допинговую систему страны. А в результате работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи, Россия уже лишилась 11 медалей Игр-2014 и потеряла первое место в общекомандном медальном зачете соревнований. Российская сторона все обвинения в государственной поддержке употребления допинга отвергает.
Это решение ФИФА Д’Оге объяснил допинговым скандалом вокруг российских спортсменов и Олимпийских игр в Сочи.
Мишель Д’Оге, руководитель медицинского департамента ФИФА: «Это (допинг-тестирование) будут осуществлять врачи ФИФА отовсюду. Ничего не будет находиться в руках российских организаторов. Из-за слухов вокруг России мы ничего не дадим делать при допинг-контроле российским врачам, властям и оргкомитету».
Глава департамента ФИФА добавил, что все пробы, взятые во время ЧМ-2018, будут доставлены в Лозанну в день их сбора, передает РИА Новости.
По итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена Россию обвинили в государственном вмешательстве в допинговую систему страны. А в результате работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи, Россия уже лишилась 11 медалей Игр-2014 и потеряла первое место в общекомандном медальном зачете соревнований. Российская сторона все обвинения в государственной поддержке употребления допинга отвергает.
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