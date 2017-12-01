Госдума: КНДР готова к диалогу по предложенной Россией «дорожной карте»

Представители делегации Госдумы РФ, посетившие КНДР для обсуждения стратегии урегулирования кризиса, рассказали о результатах своей поездки в Пхеньян.
Как пишет РИА Новости, о том, что власти КНДР готовы вести диалога по «дорожной карте», которая была предложена Россией для урегулирования кризиса на Корейском полуострове, сообщил глава думской делегации.
Казбек Тайсаев, депутат Госдумы: «Мы обсуждали эти вопросы, все это предмет разговора. Мы говорили об этой инициативе нашей стороны. Что-то принимается, что-что нет, но главное: есть диалог вокруг этого. Они готовы вести диалог и прекрасно понимают, что роль России велика».
Российские парламентарии провели в Пхеньяне серию встреч, обсудив ситуацию с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии, председателем комиссии по иностранным делам ВНС КНДР Ли Су Ёном.
По мнению российских парламентариев, Пхеньян рассматривает последний ракетный пуск как сигнал именно к равноправным переговорам с США, пишет «Интерфакс».
Алексей Чепа, депутат Госдумы: «Последний пуск — это сигнал к переговорам на равных с США. К сожалению, они надеются, что их причислят к ядерной державе, что, наверное, немыслимо в современных условиях. Но они считают, что США должны к ним относиться как к равным и должны садиться за стол переговоров».
По словам российского депутата, об этом сообщают все СМИ Северной Кореи.
Алексей Чепа: «Они об этом говорят во всех СМИ сегодня. В Пхеньяне считают считают, что пуском этой ракеты они достигли паритета, и теперь они на равных готовы вести переговоры с США. Именно этого они и добивались… До последнего запуска 75 суток в КНДР не проводили никаких испытаний. А в ответ они получили со стороны Америки только беспрецедентные по масштабу военные учения на своей границе».
Напомним, США объявили о проведении в декабре внеплановых военных учений в районе Корейского полуострова. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, создается впечатление, что Вашингтон специально все делает для того, чтобы спровоцировать Пхеньян, и что США ищут предлог для нанесения удара по КНДР.
В ночь на среду, 29 ноября, был зафиксирован ракетный пуск в КНДР. А позднее в Пхеньяне объявили, что запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», которая способна нанести удар по любой точке в континентальной части США, и назвали испытания историческим успехом. Были опубликованы фотографии пуска. В Кремле запуск «Хвансон-15» назвали провокационным действием, которое влечет дальнейший рост напряженности на Корейском полуострове.
Казбек Тайсаев, депутат Госдумы: «Мы обсуждали эти вопросы, все это предмет разговора. Мы говорили об этой инициативе нашей стороны. Что-то принимается, что-что нет, но главное: есть диалог вокруг этого. Они готовы вести диалог и прекрасно понимают, что роль России велика».
Российские парламентарии провели в Пхеньяне серию встреч, обсудив ситуацию с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии, председателем комиссии по иностранным делам ВНС КНДР Ли Су Ёном.
По мнению российских парламентариев, Пхеньян рассматривает последний ракетный пуск как сигнал именно к равноправным переговорам с США, пишет «Интерфакс».
Алексей Чепа, депутат Госдумы: «Последний пуск — это сигнал к переговорам на равных с США. К сожалению, они надеются, что их причислят к ядерной державе, что, наверное, немыслимо в современных условиях. Но они считают, что США должны к ним относиться как к равным и должны садиться за стол переговоров».
По словам российского депутата, об этом сообщают все СМИ Северной Кореи.
Алексей Чепа: «Они об этом говорят во всех СМИ сегодня. В Пхеньяне считают считают, что пуском этой ракеты они достигли паритета, и теперь они на равных готовы вести переговоры с США. Именно этого они и добивались… До последнего запуска 75 суток в КНДР не проводили никаких испытаний. А в ответ они получили со стороны Америки только беспрецедентные по масштабу военные учения на своей границе».
Напомним, США объявили о проведении в декабре внеплановых военных учений в районе Корейского полуострова. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, создается впечатление, что Вашингтон специально все делает для того, чтобы спровоцировать Пхеньян, и что США ищут предлог для нанесения удара по КНДР.
В ночь на среду, 29 ноября, был зафиксирован ракетный пуск в КНДР. А позднее в Пхеньяне объявили, что запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», которая способна нанести удар по любой точке в континентальной части США, и назвали испытания историческим успехом. Были опубликованы фотографии пуска. В Кремле запуск «Хвансон-15» назвали провокационным действием, которое влечет дальнейший рост напряженности на Корейском полуострове.
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