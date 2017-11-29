В Кремле назвали провокацией очередной пуск ракеты Пхеньяном

Очередной пуск северокорейской ракеты отодвигает начало урегулирования кризиса вокруг КНДР, считают в Кремле.
Москва осуждает пуск очередной баллистической ракеты Пхеньяном. «Это провокационное действие, которое провоцирует дальнейший рост напряженности», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы осуждаем этот пуск и надеемся, что всем соответствующим сторонам удастся сохранить спокойствие, столь необходимое для того, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию».
Песков отметил, что провокационные действия Пхеньяна отодвигают начало урегулирования кризиса вокруг КНДР. Повода для «какого-то существенного оптимизма» по этому вопросу, по словам Пескова, нет.
Ранее в КНДР объявили об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», которая способна достичь любого района на территории Соединенных Штатов. Ракета провела в полете около 50 минут: поднялась на высоту около 450 метров и преодолела 960 километров, после чего упала в море у берегов Японии. В Пхеньяне назвали испытания историческим успехом, отметив, что развитие ядерной программы не представляет угрозы для любых стран и регионов, пока не будут нарушены интересы КНДР.
Телефонные переговоры после запуска провели лидеры США и Южной Кореи. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Америка справится с «этой проблемой». Следом телефонные переговоры с Южной Кореей провел премьер Японии Синдзо Абэ. Стороны сошлись во мнении о необходимости тесного сотрудничества с США по северокорейской проблеме и совместного усиления давления на Пхеньян.
Ранее член Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачёв отметил, что «ковбойские методы» в отношении КНДР не работают: в ответ на любые угрозы и санкции Пхеньян будет лишь совершенствовать оружие.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы осуждаем этот пуск и надеемся, что всем соответствующим сторонам удастся сохранить спокойствие, столь необходимое для того, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию».
Песков отметил, что провокационные действия Пхеньяна отодвигают начало урегулирования кризиса вокруг КНДР. Повода для «какого-то существенного оптимизма» по этому вопросу, по словам Пескова, нет.
Ранее в КНДР объявили об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», которая способна достичь любого района на территории Соединенных Штатов. Ракета провела в полете около 50 минут: поднялась на высоту около 450 метров и преодолела 960 километров, после чего упала в море у берегов Японии. В Пхеньяне назвали испытания историческим успехом, отметив, что развитие ядерной программы не представляет угрозы для любых стран и регионов, пока не будут нарушены интересы КНДР.
Телефонные переговоры после запуска провели лидеры США и Южной Кореи. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Америка справится с «этой проблемой». Следом телефонные переговоры с Южной Кореей провел премьер Японии Синдзо Абэ. Стороны сошлись во мнении о необходимости тесного сотрудничества с США по северокорейской проблеме и совместного усиления давления на Пхеньян.
Ранее член Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачёв отметил, что «ковбойские методы» в отношении КНДР не работают: в ответ на любые угрозы и санкции Пхеньян будет лишь совершенствовать оружие.
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