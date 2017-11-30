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    Лавров заподозрил США в намерении уничтожить Северную Корею

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    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    Лавров заподозрил США в намерении уничтожить Северную Корею

    Лавров заподозрил США в намерении уничтожить Северную Корею

    Лавров заподозрил США в намерении уничтожить Северную Корею
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил американские власти в попытках спровоцировать Пхеньян на новые резкие действия.

    Министр напомнил, что ранее США объявили о проведении в декабре внеплановых военных учениях в районе Корейского полуострова. По словам Лаврова, создается впечатление, что Вашингтон «специально все делает для того, чтобы Ким Чен Ын сорвался и предпринял такое очередное авантюрное действие».

    В связи с этим глава МИД РФ заявил, что США следует сразу признаться, если они на самом деле только ищут предлог для удара по КНДР.

    Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Печально, но американцы должны, прежде всего, объяснить всем нам, чего они добиваются. Если они хотят найти предлог для уничтожения Северной Кореи, то пусть об этом скажут прямо, и пусть это подтвердит высшее американское руководство».

    При этом министр отметил, что в Москве отрицательно относятся к призыву США прервать любые связи с КНДР, а также заявил, что возможности санкционного давления на Пхеньян уже исчерпаны, передает «Интерфакс».

    смотретьСША и Япония: КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты
    США и Япония: КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты
    В ночь на среду, 29 ноября, японские и южнокорейские военные зафиксировали очередной ракетный пуск в КНДР. А позднее в Пхеньяне объявили, что запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», которая способна достичь любого района на территории США, и назвали испытания историческим успехом. Также миру были продемонстрированы фотографии пуска.

    Совбез ООН на экстренном заседании осудил новые ракетные испытания КНДР, а Дональд Трамп объявил о введении дополнительных серьезных санкций против Северной Кореи. В Кремле же запуск «Хвансон-15» назвали провокационным действием, которое провоцирует дальнейший рост напряженности на Корейском полуострове.

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