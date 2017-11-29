Очевидцы сообщили о падении спутника «Метеор-М» в Атлантический океан

Пилот одной из авиакомпаний сообщил, что видел горящие над Атлантическим океаном обломки. Возможно, это был разгонный блок «Фрегат», который не смог доставить на целевую орбиту метеорологический спутник
«Метеор-М».
Огненный шар, распавшийся на обломки в небе над Атлантическим океаном, мог быть разгонным блоком «Фрегат» с 19 спутниками, который накануне так и не вышел на целевую орбиту. Об этом РИА Новости сообщил академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.
Ранее пилот зарубежной авиакомпании сообщил, что видел во время полета над Северной Атлантикой огненный шар, который распался на множество частей. Пилот также снял падение на видео.
Александр Железняков, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского: «Скорее всего, это был как раз „Фрегат“ со спутниками, хотя и не исключено, что это была третья ступень ракеты-носителя: она могла войти в атмосферу примерно в этом районе и сгореть. Кроме того, ни NORAD (Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки), ни наши средства обнаружения в течение суток так и не зафиксировали появления на орбите российского разгонного блока со спутниками»
В социальных сетях было также опубликовано видео, на котором в небе распадается на части некий горящий предмет. Пользователь, который разместил запись, заявил, что оно было снято пилотом пассажирского самолета, летевшего из Лондона в Монреаль.
Между тем источник в ракетно-космической области сообщил ТАСС, что ни от одной экстренной службы мира пока не поступало информации о падении обломков разгонного блока, так что если они упали на Землю, что наиболее вероятно, то утонули в океане.
Источник: «Пока никаких сообщений от наземных экстренных служб ни из России, ни из других стран мира не поступало о падении космических обломков разгонного блока „Фрегат“. С высокой долей вероятности он либо упал в Атлантический океан, либо, что менее вероятно, остается на нерасчетной орбите».
Напомним, накануне состоялся второй в истории запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный. В «Роскосмосе» сообщили, что разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту. Однако после этого связь с «Фрегатом» была потеряна, на целевую орбиту спутник «Метеор-М» так и не вышел.
Кроме «Метеора», на «Фрегате» находятся спутники Канады, Японии, США, Германии и Швеции, а также российский студенческий микроспутник «Бауманец-2». Эксперты не исключают, что они могли уже упасть в Атлантический океан или стать космическим мусором.
Ранее пилот зарубежной авиакомпании сообщил, что видел во время полета над Северной Атлантикой огненный шар, который распался на множество частей. Пилот также снял падение на видео.
Александр Железняков, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского: «Скорее всего, это был как раз „Фрегат“ со спутниками, хотя и не исключено, что это была третья ступень ракеты-носителя: она могла войти в атмосферу примерно в этом районе и сгореть. Кроме того, ни NORAD (Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки), ни наши средства обнаружения в течение суток так и не зафиксировали появления на орбите российского разгонного блока со спутниками»
В социальных сетях было также опубликовано видео, на котором в небе распадается на части некий горящий предмет. Пользователь, который разместил запись, заявил, что оно было снято пилотом пассажирского самолета, летевшего из Лондона в Монреаль.
A friend of mine sent me this video coming back from Montreal. A Russian satellite was lost after failing to enter orbit, and they believe this is it burning up entering the Earth’s atmosphere. It’s absolutely STUNNING to watch. #AviationLovers #Space pic.twitter.com/O7yrTD62Uo— Victoria 👸🏼 (@ThatJetsetGirl) 28 ноября 2017 г.
Между тем источник в ракетно-космической области сообщил ТАСС, что ни от одной экстренной службы мира пока не поступало информации о падении обломков разгонного блока, так что если они упали на Землю, что наиболее вероятно, то утонули в океане.
Источник: «Пока никаких сообщений от наземных экстренных служб ни из России, ни из других стран мира не поступало о падении космических обломков разгонного блока „Фрегат“. С высокой долей вероятности он либо упал в Атлантический океан, либо, что менее вероятно, остается на нерасчетной орбите».
Напомним, накануне состоялся второй в истории запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный. В «Роскосмосе» сообщили, что разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту. Однако после этого связь с «Фрегатом» была потеряна, на целевую орбиту спутник «Метеор-М» так и не вышел.
Кроме «Метеора», на «Фрегате» находятся спутники Канады, Японии, США, Германии и Швеции, а также российский студенческий микроспутник «Бауманец-2». Эксперты не исключают, что они могли уже упасть в Атлантический океан или стать космическим мусором.
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