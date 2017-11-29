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    В Госдуме обсудят штрафы за нарушение закона о СМИ-иноагентах

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    В Госдуме обсудят штрафы за нарушение закона о СМИ-иноагентах

    В Госдуме обсудят штрафы за нарушение закона о <nobr>СМИ-иноагентах</nobr>

    В Госдуму внесен проект закона, предусматривающий административный штраф до 5 млн рублей за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента.

    Авторы законопроекта — депутаты Андрей Клишас и Павел Крашенинников — внесли в Госдуму поправки в КоАП о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах. Согласно проекту закона, нарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере 10 тысяч рублей, на должностных лиц — 50 тысяч рублей, на юридических лиц- 500 тысяч рублей.

    Повторное совершение правонарушения влечет наложение штрафа на граждан в размере 50 тысяч рублей, на должностных лиц — 100 тысяч рублей, на юридических лиц — 1 млн рублей.

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    За грубое нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, назначен штраф 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, на должностных лиц — 200 тысяч рублей, на юридических — 5 миллионов рублей. Под грубым нарушением понимается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона о СМИ.

    смотретьСовфед одобрил закон о СМИ — иностранных агентах
    Совфед одобрил закон о СМИ — иностранных агентах
    Напомним, президент России в субботу подписал закон о статусе иноагентов для СМИ. Согласно этому документу, иноагентами могут быть признаны СМИ, которые получают финансирование от иностранных государств или организаций. Решать, какие СМИ попадут в список иноагентов, будет Минюст. Эти меры были приняты в качестве зеркального ответа на недружественные действия США в отношении российских СМИ.

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