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    Песков: победу России на Играх в Сочи украсть очень сложно. Олимпиада, Сочи, допинг, скандалы, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПесков: победу России на Играх в Сочи украсть очень сложно

    Песков: победу России на Играх в Сочи украсть очень сложно

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев
    Песков: победу России на Играх в Сочи украсть очень сложно

    Песков: победу России на Играх в Сочи украсть очень сложно

    Песков: победу России на Играх в Сочи украсть очень сложно
    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

      • Состоявшуюся в 2014 году победу российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи украсть очень сложно. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

      Дмитрий Песков: «Состоявшуюся победу украсть очень сложно, тем более такую победу, которая навеки останется за нашей сборной и за нашими спортсменами-героями».

      Что касается принятых в отношении россиян решений, то они «подлежат глубокому, спокойному и трезвому анализу», добавил Песков.

      Он подчеркнул, что дальше предстоит «весьма настойчиво и энергично» предпринимать все возможные законные меры для защиты интересов российских спортсменов. Для этого, в частности, будет налажено взаимодействие с международными спортивными организациями.

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