Песков: победу России на Играх в Сочи украсть очень сложно

Состоявшуюся в 2014 году победу российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи украсть очень сложно. С таким заявлением выступил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «Состоявшуюся победу украсть очень сложно, тем более такую победу, которая навеки останется за нашей сборной и за нашими спортсменами-героями».
Что касается принятых в отношении россиян решений, то они «подлежат глубокому, спокойному и трезвому анализу», добавил Песков.
Он подчеркнул, что дальше предстоит «весьма настойчиво и энергично» предпринимать все возможные законные меры для защиты интересов российских спортсменов. Для этого, в частности, будет налажено взаимодействие с международными спортивными организациями.
Ранее сообщалось, что Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи после того, как МОК лишил наград бобслеиста Александра Зубкова. Его признали виновным в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранили от участия в Играх.
Между тем в соцсетях набирает популярность флешмоб в поддержку российских спортсменов, отстраненных от участия в Олимпиаде. Хештег #NoRussiaNoGames запустил школьник из Санкт-Петербурга.
Что касается принятых в отношении россиян решений, то они «подлежат глубокому, спокойному и трезвому анализу», добавил Песков.
Он подчеркнул, что дальше предстоит «весьма настойчиво и энергично» предпринимать все возможные законные меры для защиты интересов российских спортсменов. Для этого, в частности, будет налажено взаимодействие с международными спортивными организациями.
Ранее сообщалось, что Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи после того, как МОК лишил наград бобслеиста Александра Зубкова. Его признали виновным в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранили от участия в Играх.
Между тем в соцсетях набирает популярность флешмоб в поддержку российских спортсменов, отстраненных от участия в Олимпиаде. Хештег #NoRussiaNoGames запустил школьник из Санкт-Петербурга.
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