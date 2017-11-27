NoRussiaNoGames: в Сети набирает популярность флешмоб в поддержку сборной России

В соцсетях набирает популярность флешмоб в поддержку российских спортсменов, отстраненных от участия в Олимпиаде. Хештег #NoRussiaNoGames запустил школьник из
Санкт-Петербурга.
Международный олимпийский комитет в этом месяце пожизненно отстранил шестерых российских лыжников, так как те якобы нарушили антидопинговые правила. При этом Международная федерация лыжного спорта заявила, что не может принять окончательного решения по лыжникам из-за отсутствия доказательств и допустила спортсменов к соревнованиям первого этапа Кубка мира в финской Руке.
После дисквалификации лыжников мама одного из них — Максима Вылегжанина — записала видеообращение, где прокомментировала решение МОК. Это видео на своей странице в соцсети опубликовал школьник из Петербурга Рома Старков, который сам шесть лет занимается в лыжной секции и мечтает связать свою жизнь с профессиональным спортом.
Вместе с родителями мальчик запустил флешмоб #NoRussiaNoGames, который уже поддержали пользователи Cети и некоторые знаменитости. А на соревнования в финской Руке российские болельщики приехали в майках с хештегом акции.
После дисквалификации лыжников мама одного из них — Максима Вылегжанина — записала видеообращение, где прокомментировала решение МОК. Это видео на своей странице в соцсети опубликовал школьник из Петербурга Рома Старков, который сам шесть лет занимается в лыжной секции и мечтает связать свою жизнь с профессиональным спортом.
Вместе с родителями мальчик запустил флешмоб #NoRussiaNoGames, который уже поддержали пользователи Cети и некоторые знаменитости. А на соревнования в финской Руке российские болельщики приехали в майках с хештегом акции.
the truth is on our side SOCHI 2014 Правда за нами. Сочи-2014#noRUSSIAnoGAMES pic.twitter.com/ZAdmee1OKK— Мальчик Зима (@BoyZima) November 27, 2017
Support! #noRUSSIAnoGAMES pic.twitter.com/soMRs1H0O1— Алена Шамрун (@AlenaShamrun) November 27, 2017
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