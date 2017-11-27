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    #NoRussiaNoGames: в Сети набирает популярность флешмоб в поддержку сборной России. Олимпиада, допинг, лыжный спорт, соцсети, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ#NoRussiaNoGames: в Сети набирает популярность флешмоб в поддержку сборной России

    #NoRussiaNoGames: в Сети набирает популярность флешмоб в поддержку сборной России

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    #NoRussiaNoGames: в Сети набирает популярность флешмоб в поддержку сборной России

    #NoRussiaNoGames: в Сети набирает популярность флешмоб в поддержку сборной России

    #NoRussiaNoGames: в Сети набирает популярность флешмоб в поддержку сборной России

      В соцсетях набирает популярность флешмоб в поддержку российских спортсменов, отстраненных от участия в Олимпиаде. Хештег #NoRussiaNoGames запустил школьник из Санкт-Петербурга.

      Международный олимпийский комитет в этом месяце пожизненно отстранил шестерых российских лыжников, так как те якобы нарушили антидопинговые правила. При этом Международная федерация лыжного спорта заявила, что не может принять окончательного решения по лыжникам из-за отсутствия доказательств и допустила спортсменов к соревнованиям первого этапа Кубка мира в финской Руке.

      После дисквалификации лыжников мама одного из них — Максима Вылегжанина — записала видеообращение, где прокомментировала решение МОК. Это видео на своей странице в соцсети опубликовал школьник из Петербурга Рома Старков, который сам шесть лет занимается в лыжной секции и мечтает связать свою жизнь с профессиональным спортом.

      Вместе с родителями мальчик запустил флешмоб #NoRussiaNoGames, который уже поддержали пользователи Cети и некоторые знаменитости. А на соревнования в финской Руке российские болельщики приехали в майках с хештегом акции.








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