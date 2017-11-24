«Как под копирку»: Жуков прокомментировал решения МОК по делам российских спортсменов

По словам главы Олимпийского комитета России, единственным препятствием для подачи апелляции российскими спортсменами, которых дисквалифицировал МОК, остается отсутствие мотивировочной части решения.
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что российские спортсмены, обвиняемые в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, обратятся в Спортивный арбитражный суд, цитирует ТАСС.
Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России: «Все решения вынесены под копирку, и ясно, что все эти спортсмены пойдут в Спортивный арбитражный суд. Рассчитываем, что мотивировочная часть по ним появится на следующей неделе. Ее получение позволит спортсменам обращаться в суды. Пока мы не видели ни одной мотивировки».
Ранее стало известно, что Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи после того, как МОК лишил двух золотых медалей бобслеиста Александра Зубкова и пожизненно отстранил его от участия в Играх. У российских спортсменов осталось 10 золотых наград, по числу медалей сборную России теперь опережают Норвегия и Канада.
Всего же МОК пожизненно отстранил от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи 14 россиян, их результаты аннулированы. Это лыжники Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Александр Легков, Евгений Белов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына, бобслеисты Александр Зубков, Ольга Стульнева и конькобежцы Александр Румянцев и Ольга Фаткулина.
Примечательно, что в допинг-пробах отстраненных российских спортсменов не было обнаружено запрещенных субстанций. Основанием для дисквалификации стали царапины на пробирках с анализами лыжников. Комиссия Дениса Освальда сочла, что микроцарапины являются свидетельством того, что с допинг-пробами якобы проводились некие манипуляции.
Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России: «Все решения вынесены под копирку, и ясно, что все эти спортсмены пойдут в Спортивный арбитражный суд. Рассчитываем, что мотивировочная часть по ним появится на следующей неделе. Ее получение позволит спортсменам обращаться в суды. Пока мы не видели ни одной мотивировки».
Ранее стало известно, что Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи после того, как МОК лишил двух золотых медалей бобслеиста Александра Зубкова и пожизненно отстранил его от участия в Играх. У российских спортсменов осталось 10 золотых наград, по числу медалей сборную России теперь опережают Норвегия и Канада.
Всего же МОК пожизненно отстранил от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи 14 россиян, их результаты аннулированы. Это лыжники Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Александр Легков, Евгений Белов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына, бобслеисты Александр Зубков, Ольга Стульнева и конькобежцы Александр Румянцев и Ольга Фаткулина.
Примечательно, что в допинг-пробах отстраненных российских спортсменов не было обнаружено запрещенных субстанций. Основанием для дисквалификации стали царапины на пробирках с анализами лыжников. Комиссия Дениса Освальда сочла, что микроцарапины являются свидетельством того, что с допинг-пробами якобы проводились некие манипуляции.
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