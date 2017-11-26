Узаконенный вандализм: война с советским наследием в Польше и Прибалтике дошла до абсурда

Киев гордо отчитался: в стране не осталось ни одного памятника Ленину. Затем снова залили цементом Вечный огонь. Цементируют память о тех, кто освобождал страну от фашистов. Репортер «Центрального телевидения» Валерия Алёхина отправилась туда, где все начиналось, — в Прибалтику и Польшу, где первыми объявили памятники советским солдатам вне закона. И на своем пути в Европу Украина решила брать пример с соседей.
Колонну Победы в городе Старгард на западе Польше установили еще в 1945-м, а в прошлом году памятник решили уничтожить. Сначала демонтировали с самой верхушки колонны советскую звезду, а теперь с помощью молотков и экскаватора памятник сносят полностью. Официальная версия — памятник находится в аварийном состоянии, к тому же закон о декоммунизации обязывает ликвидировать с общественного пространства такого рода объекты.
И вот уже узаконенный вандализм набирает в Польше обороты: один за другим падают монумент Благодарности Красной армии в Щецине, мавзолей красноармейцев в Тшчанке.
Руководитель военно-патриотической организации «Курск» Ежи Тыц несколько лет занимался в Польше перезахоронениями останков павших воинов и реставрировал советские памятники. Теперь часть из них по решению польских властей тоже будет уничтожена.
Дошли до абсурдного. Дворец культуры и науки в центре Варшавы некоторые политики называли «символом советского господства» и всерьез предложили взорвать высотку. Это с особым энтузиазмом поддержали в Минобороны Польши и даже подсчитали, сколько нужно тротила. Впрочем, сейчас взрывать знаменитую сталинскую высотку в центре Варшавы передумали, но идею демонтировать здание тоже никто не оставляет. И теперь звучат новые предложения: например, разобрать высотку по этажам.
Тем временем в Прибалтике и вовсе взялись переписывать историю. В сейме Латвии рассматривают закон, по которому легионеры СС будут считаться не пособниками нацистов, а борцами за независимость республики. Рижские ветераны готовят коллективное обращение — ведь они по этой логике не освободители, а оккупанты.
Подробности — в репортаже.
И вот уже узаконенный вандализм набирает в Польше обороты: один за другим падают монумент Благодарности Красной армии в Щецине, мавзолей красноармейцев в Тшчанке.
Руководитель военно-патриотической организации «Курск» Ежи Тыц несколько лет занимался в Польше перезахоронениями останков павших воинов и реставрировал советские памятники. Теперь часть из них по решению польских властей тоже будет уничтожена.
Дошли до абсурдного. Дворец культуры и науки в центре Варшавы некоторые политики называли «символом советского господства» и всерьез предложили взорвать высотку. Это с особым энтузиазмом поддержали в Минобороны Польши и даже подсчитали, сколько нужно тротила. Впрочем, сейчас взрывать знаменитую сталинскую высотку в центре Варшавы передумали, но идею демонтировать здание тоже никто не оставляет. И теперь звучат новые предложения: например, разобрать высотку по этажам.
Тем временем в Прибалтике и вовсе взялись переписывать историю. В сейме Латвии рассматривают закон, по которому легионеры СС будут считаться не пособниками нацистов, а борцами за независимость республики. Рижские ветераны готовят коллективное обращение — ведь они по этой логике не освободители, а оккупанты.
Подробности — в репортаже.
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