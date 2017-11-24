Польские активисты подадут в суд из-за сноса мавзолея советских воинов в Тшчанке

Общественники подадут иск к властям Польши, которые в начале сентября снесли мавзолей на братской могиле 56 советских воинов в городе Тшчанке.
Об этом сообщил руководитель общественной организации «Курск» Ежи Тыц.
Ежи Тыц: «Сегодня мы говорим о происшествии варварском для нашей христианской страны. То, что случилось в Тшчанке, переходит все границы, на основе которых мы живем. В Тшчанке с помощью тяжелой техники уничтожено место, где лежат советские солдаты. Происходящее фиксировалось на видео. Были люди, которые противились этому, были люди, которые с этого смеялись».
Тыц также рассказал, что на сегодняшний день идентифицированы 17 рядовых и офицеров, захороненных в Тшчанке. Активисты российского «Бессмертного полка» нашли родственников четырех воинов — майора Андросюка, лейтенанта Алексеева, сержантов Спиридонова и Башкирова. Сестра одного из них просит вернуть останки брата в Россию.
Напомним, в сентябре польские власти снесли мемориал на братской могиле в польском городе Тшчанка на кладбище солдат Красной армии. Строительную технику пригнали на место захоронения солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. В посольстве России в Польше эти действия назвали противоправными и аморальными. В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что действия польских властей являются надругательством над памятью борцов с фашизмом. А российский МИД выразил Польше протест.
Мемориальный комплекс в Тшчанке построили в августе 1945 года. Мемориал стал первым, посвященным Великой Отечественной войне в Польше.
Минувшим летом в Польше законодательно запретили пропаганду коммунизма. Местные власти получили санкцию на снос памятников советской эпохи в случае, если они находятся за пределами кладбищ и не имеют культурной ценности.
Ежи Тыц: «Сегодня мы говорим о происшествии варварском для нашей христианской страны. То, что случилось в Тшчанке, переходит все границы, на основе которых мы живем. В Тшчанке с помощью тяжелой техники уничтожено место, где лежат советские солдаты. Происходящее фиксировалось на видео. Были люди, которые противились этому, были люди, которые с этого смеялись».
Тыц также рассказал, что на сегодняшний день идентифицированы 17 рядовых и офицеров, захороненных в Тшчанке. Активисты российского «Бессмертного полка» нашли родственников четырех воинов — майора Андросюка, лейтенанта Алексеева, сержантов Спиридонова и Башкирова. Сестра одного из них просит вернуть останки брата в Россию.
Напомним, в сентябре польские власти снесли мемориал на братской могиле в польском городе Тшчанка на кладбище солдат Красной армии. Строительную технику пригнали на место захоронения солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. В посольстве России в Польше эти действия назвали противоправными и аморальными. В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что действия польских властей являются надругательством над памятью борцов с фашизмом. А российский МИД выразил Польше протест.
Мемориальный комплекс в Тшчанке построили в августе 1945 года. Мемориал стал первым, посвященным Великой Отечественной войне в Польше.
Минувшим летом в Польше законодательно запретили пропаганду коммунизма. Местные власти получили санкцию на снос памятников советской эпохи в случае, если они находятся за пределами кладбищ и не имеют культурной ценности.
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