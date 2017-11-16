В центре Варшавы планируют взорвать знаменитую сталинскую высотку

Польские власти назвали Дворец культуры и науки в центре Варшавы «символом советского господства» и планируют снести здание. С большим энтузиазмом эту новость восприняли в Минобороны страны.
Сталинскую высотку в центре Варшавы в рамках программы по декоммунизации предложил снести министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Блащак. Об это он заявил в эфире Польского радио.
Стоит отметить, что когда-то на месте советского Дворца культуры и науки стояла построенная россиянами церковь. Ее также снесли, поскольку тогда она представляла собой «символ господства России в Варшаве».
Ранее замглавы Минобороны Польши Бартош Ковнацкий в одном из интервью заявил, что «снос Дворца был бы прекрасным подарком на 100-летие независимости». По его словам, высотку в центре города готовы будут взорвать военные саперы. Ковнацкий заявил, что это было бы «прекрасное учение, прекрасная тренировка» для польских солдат.
Сталинская высотка в Варшаве внесена в реестр памятников архитектуры. Идея строительства Дворца культуры принадлежала лично Иосифу Сталину и была озвучена во время визита в Варшаву Вячеславом Молотовым в 1951 году. Дворец культуры и науки был торжественно открыт в 1955 году. В настоящее время собственником здания является варшавская ратуша. Также в здании располагаются офисы, турфирмы, несколько театров, магазины, рестораны, представительства научных институтов, вузы. Одно время здесь функционировало казино.
За снос здания в свое время активно выступал занимавший ранее пост главы МИД Польши Радослав Сикорский. В 2008 году он утверждал, что на месте Дворца нужно засеять траву и выкопать пруд, напоминает РИА Новости.
Стоит отметить, что когда-то на месте советского Дворца культуры и науки стояла построенная россиянами церковь. Ее также снесли, поскольку тогда она представляла собой «символ господства России в Варшаве».
Ранее замглавы Минобороны Польши Бартош Ковнацкий в одном из интервью заявил, что «снос Дворца был бы прекрасным подарком на 100-летие независимости». По его словам, высотку в центре города готовы будут взорвать военные саперы. Ковнацкий заявил, что это было бы «прекрасное учение, прекрасная тренировка» для польских солдат.
Сталинская высотка в Варшаве внесена в реестр памятников архитектуры. Идея строительства Дворца культуры принадлежала лично Иосифу Сталину и была озвучена во время визита в Варшаву Вячеславом Молотовым в 1951 году. Дворец культуры и науки был торжественно открыт в 1955 году. В настоящее время собственником здания является варшавская ратуша. Также в здании располагаются офисы, турфирмы, несколько театров, магазины, рестораны, представительства научных институтов, вузы. Одно время здесь функционировало казино.
За снос здания в свое время активно выступал занимавший ранее пост главы МИД Польши Радослав Сикорский. В 2008 году он утверждал, что на месте Дворца нужно засеять траву и выкопать пруд, напоминает РИА Новости.
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