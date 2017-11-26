Звезды шоу-бизнеса рассказали о последних месяцах жизни Дмитрия Хворостовского

Дмитрий Хворостовский до последнего не подавал вида, что смертельно болен. Месяцы лечения в лондонской онкологической клинике в интервью он мужественно называл просто свободным летом. Звезды
шоу-бизнеса рассказали, как на самом деле чувствовал себя великий баритон во время борьбы с раком.
Близкий друг Хворостовского Игорь Крутой рассказал, что уговаривал Хворостовского ненадолго забыть о больницах, ведь сцена — это его жизнь.
Игорь Крутой: «Я его на прошлую „Новую волну“ заставил приехать все-таки. Я и так, и сяк, он говорит: „у меня сил нет“. Я: „мы едем“».
Диагноз «глиобластома мозга» Хворостовскому поставили два с половиной года назад. Врачи не давали напрасных надежд: этот вид онкологии не поддается лечению, так как опухоль долго не дает о себе знать, а потом оперировать невозможно. Эта болезнь унесла жизни Михаила Задорнова, Жанны Фриске и Валерия Золотухина. Хворостовский понимал, что ему осталось немного.
Игорь Крутой: «Когда он поехал показываться в Америку, они ему дали 18 месяцев жизни. Он пережил эту дату на год».
Певица Валерия и Иосиф Пригожин рассказали, что с русским баритоном они познакомились на заграничном курорте.
Иосиф Пригожин: «Мы его всегда будем помнить и будем помнить тот момент нашего знакомства, которое произошло очень странно. Мы познакомились через жену и через тещу, мы познакомились в старом городе в Швейцарии. Потрясающая у него жена, у него потрясающая семья».
В последнюю встречу Валерия искренне верила, что химиотерапия и помощь лучших врачей сработали и Хворостовский пошел на поправку.
Валерия: «Год назад мы с ним встретились случайно, завтракали, он так хорошо выглядел, я смотрела, думала, что, наверное, все-таки есть чудеса на свете».
В своем последнем интервью Дмитрий Хворостовский с блеском в глазах говорил о музыке, о моде, только не о болезни. В эти трудные два с половиной года Дмитрий Хворостовский дорожил каждым прожитым днем. Работал в удовольствие, принимал гостей и проводил много времени с семьей: женой Флоренс и детьми.
Игорь Крутой: «Я его на прошлую „Новую волну“ заставил приехать все-таки. Я и так, и сяк, он говорит: „у меня сил нет“. Я: „мы едем“».
Диагноз «глиобластома мозга» Хворостовскому поставили два с половиной года назад. Врачи не давали напрасных надежд: этот вид онкологии не поддается лечению, так как опухоль долго не дает о себе знать, а потом оперировать невозможно. Эта болезнь унесла жизни Михаила Задорнова, Жанны Фриске и Валерия Золотухина. Хворостовский понимал, что ему осталось немного.
Игорь Крутой: «Когда он поехал показываться в Америку, они ему дали 18 месяцев жизни. Он пережил эту дату на год».
Певица Валерия и Иосиф Пригожин рассказали, что с русским баритоном они познакомились на заграничном курорте.
Иосиф Пригожин: «Мы его всегда будем помнить и будем помнить тот момент нашего знакомства, которое произошло очень странно. Мы познакомились через жену и через тещу, мы познакомились в старом городе в Швейцарии. Потрясающая у него жена, у него потрясающая семья».
В последнюю встречу Валерия искренне верила, что химиотерапия и помощь лучших врачей сработали и Хворостовский пошел на поправку.
Валерия: «Год назад мы с ним встретились случайно, завтракали, он так хорошо выглядел, я смотрела, думала, что, наверное, все-таки есть чудеса на свете».
В своем последнем интервью Дмитрий Хворостовский с блеском в глазах говорил о музыке, о моде, только не о болезни. В эти трудные два с половиной года Дмитрий Хворостовский дорожил каждым прожитым днем. Работал в удовольствие, принимал гостей и проводил много времени с семьей: женой Флоренс и детьми.
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