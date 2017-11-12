Перед смертью Задорнов перечислил своих преемников-юмористов

Последнее интервью Михаила Задорнова: почему он боролся с болезнью один на один и кого незадолго до смерти назвал своим преемником?
К моменту своего последнего появления на публике Михаил Задорнов уже подтвердил тревожные слухи о своей болезни. Диагноз — рак головного мозга. Тем не менее на сцене Михаил Задорнов не подает виду, что смертельно болен. Привычно подшучивает над зрительным залом, и публика ему аплодирует. Друзья вспоминают: после этого выступления юморист уехал в Прибалтику, бороться за жизнь, которую он так любил. И после курса химиотерапии вроде бы пошел на поправку.
Геннадий Ветров: «Он решил взять небольшой отпуск отдохнуть. Потому что он очень много работает. На самом деле это очень колоссальные затраты организма. Мы с ним немножечко поговорили о здоровье, что в нашем возрасте уже совершенно естественно. Я не знал, и по нему не было видно».
Близкие верили: Задорнов выкарабкается. Юморист всегда следил за здоровьем: был убежденным вегетарианцем, катался на горных лыжах, играл в теннис и каждое утро встречал в позе лотоса.
Задорнов планировал встретить счастливую старость в своем доме в Прибалтике в окружении любимых людей. И не скрывал: сцену он оставляет достойным преемникам.
Михаил Задорнов: «Мне Воля нравится — интеллигентный человек, учитель русского языка, чем-то мне подражает в чем-то. Ургант очень нравится. Это лучшее из коротковолнового мышления, что я слышал. Очень быстрое. На гигабайтовской скорости процессор работает».
Подробности в программе «Ты не поверишь!».
Геннадий Ветров: «Он решил взять небольшой отпуск отдохнуть. Потому что он очень много работает. На самом деле это очень колоссальные затраты организма. Мы с ним немножечко поговорили о здоровье, что в нашем возрасте уже совершенно естественно. Я не знал, и по нему не было видно».
Близкие верили: Задорнов выкарабкается. Юморист всегда следил за здоровьем: был убежденным вегетарианцем, катался на горных лыжах, играл в теннис и каждое утро встречал в позе лотоса.
Задорнов планировал встретить счастливую старость в своем доме в Прибалтике в окружении любимых людей. И не скрывал: сцену он оставляет достойным преемникам.
Михаил Задорнов: «Мне Воля нравится — интеллигентный человек, учитель русского языка, чем-то мне подражает в чем-то. Ургант очень нравится. Это лучшее из коротковолнового мышления, что я слышал. Очень быстрое. На гигабайтовской скорости процессор работает».
Подробности в программе «Ты не поверишь!».
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