Семья Хворостовского призвала поклонников жертвовать деньги на исследование рака

Родные Дмитрия Хворостовского призвали поклонников певца не тратить деньги на цветы, а пожертвовать на благотворительность.
Семья оперного певца Дмитрия Хворостовского попросила всех поклонников певца пожертвовать деньги центру по изучению онкологических заболеваний вместо того, чтобы покупать цветы для прощания. Сообщение об этом размещено на официальной странице певца в Facebook.
Из сообщения родных Хворостовского: «Семья Хворостовского благодарит всех за любовь и поддержку в этот непростой период. Вместо цветов они предлагают всем сделать пожертвования в центр Cancer Research UK».
Cancer Research UK — благотворительная организация, которая проводит и спонсирует исследования онкологических заболеваний. На своем сайте центр опубликовал некролог оперного певца и рассказал о причине его смерти — раке головного мозга. Отмечается, что в Великобритании опухоли в центральной нервной системе диагностируют у 9,4 тысячи человек ежегодно.
О смерти народного артиста России Дмитрия Хворостовского стало известно в среду утром. Певец скончался в Лондоне на 56-м году жизни в окружении семьи после нескольких лет борьбы с болезнью. Хворостовский оставил завещание, согласно которому его тело должно быть кремировано, а прах захоронен в Москве и на родине певца в Красноярске.
Прощание с баритоном пройдет в понедельник в московском Концертном зале имени Чайковского.
Из сообщения родных Хворостовского: «Семья Хворостовского благодарит всех за любовь и поддержку в этот непростой период. Вместо цветов они предлагают всем сделать пожертвования в центр Cancer Research UK».
Cancer Research UK — благотворительная организация, которая проводит и спонсирует исследования онкологических заболеваний. На своем сайте центр опубликовал некролог оперного певца и рассказал о причине его смерти — раке головного мозга. Отмечается, что в Великобритании опухоли в центральной нервной системе диагностируют у 9,4 тысячи человек ежегодно.
О смерти народного артиста России Дмитрия Хворостовского стало известно в среду утром. Певец скончался в Лондоне на 56-м году жизни в окружении семьи после нескольких лет борьбы с болезнью. Хворостовский оставил завещание, согласно которому его тело должно быть кремировано, а прах захоронен в Москве и на родине певца в Красноярске.
Прощание с баритоном пройдет в понедельник в московском Концертном зале имени Чайковского.
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