В США не увидели зеркальности в российском законе о СМИ-иноагентах

Директор американского Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) Джон Лансинг выпустил заявление по поводу вступления в России в силу поправок о
СМИ-иноагентах. Накануне соответствующий документ подписал Владимир Путин.
В ведении BBG, финансируемого из федерального бюджета США, находятся радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», которым направлены уведомления о возможности признания иностранными агентами в России.
Лансинг заявил, что новый российский закон о СМИ-иноагентах не является зеркальным ответом «по принципу взаимности» на ограничение Вашингтоном работы RT и Sputnik в США.
Джон Лансинг: «Хотя мы не намерены рассуждать о влиянии новых шагов российского правительства на нашу журналистскую работу, любая характеристика таких шагов как действий по принципу взаимности сильно искажает реальность. Российские СМИ, в том числе RT и Sputnik, могут свободно работать в Соединенных Штатах и транслироваться и в кабельных телевизионных сетях, и на FM-радиостанциях США. Зато международные СМИ США, включая VOA и RFE/RL, запрещены на телевидении и радио в России».
Лансинг добавил, что «BBG был бы рад, если бы нынешний акцент на взаимность между российскими и американскими СМИ» завершился бы предоставлением международным медиаресурсам США «тех же прав и возможностей в России, которыми обладают российские сети в США».
Ввести норму о СМИ-иноагентах в российское законодательство предложили председатель Госдумы, лидеры четырех фракций, главы ряда комитетов. Авторы документа подчеркивают: это зеркальный ответ на действия США в отношении телеканала RT и агентства Sputnik.
СМИ, попавшим под действие закона, придется сдавать отчетность и маркировать свою продукцию. Конкретные критерии отнесения СМИ к иноагенту будет определять правительство, а список таких организаций будет составлять Минюст.
В Госдепе США заявили, что в России неправильно истолковывают американский аналог законопроекта.
Лансинг заявил, что новый российский закон о СМИ-иноагентах не является зеркальным ответом «по принципу взаимности» на ограничение Вашингтоном работы RT и Sputnik в США.
Джон Лансинг: «Хотя мы не намерены рассуждать о влиянии новых шагов российского правительства на нашу журналистскую работу, любая характеристика таких шагов как действий по принципу взаимности сильно искажает реальность. Российские СМИ, в том числе RT и Sputnik, могут свободно работать в Соединенных Штатах и транслироваться и в кабельных телевизионных сетях, и на FM-радиостанциях США. Зато международные СМИ США, включая VOA и RFE/RL, запрещены на телевидении и радио в России».
Лансинг добавил, что «BBG был бы рад, если бы нынешний акцент на взаимность между российскими и американскими СМИ» завершился бы предоставлением международным медиаресурсам США «тех же прав и возможностей в России, которыми обладают российские сети в США».
Ввести норму о СМИ-иноагентах в российское законодательство предложили председатель Госдумы, лидеры четырех фракций, главы ряда комитетов. Авторы документа подчеркивают: это зеркальный ответ на действия США в отношении телеканала RT и агентства Sputnik.
СМИ, попавшим под действие закона, придется сдавать отчетность и маркировать свою продукцию. Конкретные критерии отнесения СМИ к иноагенту будет определять правительство, а список таких организаций будет составлять Минюст.
В Госдепе США заявили, что в России неправильно истолковывают американский аналог законопроекта.
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