Два моряка сошли с аргентинской подлодки перед ее исчезновением

Два члена экипажа аргентинской подводной лодки San Juan, пропавшей 15 ноября, покинули субмарину незадолго до ее исчезновения.
По словам представителя ВМС страны Энрике Бальби, одного из моряков отпустили из-за болезни его матери. Кроме того, с подлодки сошел еще один лейтенант. Его место занял другой служащий ВМС, сообщает ТАСС.
Так как изменения в составе экипажа субмарины произошли в последний момент, в первые дни возникла путаница со списками, в результате чего в СМИ начали обсуждать версии о том, что в момент исчезновения на борту находилось большее число людей. При этом лишние семь человек не были членами экипажа.
Ранее сообщалось, что к спасательной операции в Атлантике присоединились российские специалисты. Они выехали в Аргентину самолетом Ан-124 «Руслан». Поиски субмарины будут вести с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Пантера плюс», который предназначен специально для обследования дна и затонувших кораблей. Работы можно проводить на глубине до двух километров.
Подводная лодка San Juan исчезла с радаров 15 ноября. По данным аргентинских военных, кислорода на подлодке должно было хватить на несколько дней подводного плавания. Поисковые суда уже дважды фиксировали подозрительные шумы, однако тревога оказывалась ложной. Специалисты предполагают, что на борту субмарины мог произойти взрыв. В настоящее время San Juan ищут около 4 тысяч специалистов.
Так как изменения в составе экипажа субмарины произошли в последний момент, в первые дни возникла путаница со списками, в результате чего в СМИ начали обсуждать версии о том, что в момент исчезновения на борту находилось большее число людей. При этом лишние семь человек не были членами экипажа.
Ранее сообщалось, что к спасательной операции в Атлантике присоединились российские специалисты. Они выехали в Аргентину самолетом Ан-124 «Руслан». Поиски субмарины будут вести с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Пантера плюс», который предназначен специально для обследования дна и затонувших кораблей. Работы можно проводить на глубине до двух километров.
Подводная лодка San Juan исчезла с радаров 15 ноября. По данным аргентинских военных, кислорода на подлодке должно было хватить на несколько дней подводного плавания. Поисковые суда уже дважды фиксировали подозрительные шумы, однако тревога оказывалась ложной. Специалисты предполагают, что на борту субмарины мог произойти взрыв. В настоящее время San Juan ищут около 4 тысяч специалистов.
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